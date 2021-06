Homem que transportava mais de 10 kg de drogas em ônibus é preso em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda segundo informações repassadas pela PRF, a equipe entrou no veículo e iniciou os procedimentos com verificações de bagagens e consultas de pessoas. Um passageiro apresentou nervosismo exacerbado e contradição nas informações dadas aos questionamentos realizados pela equipe, o que levantou a suspeita dos agentes.

Um homem de 31 anos foi preso em Santarém, no oeste paraense, após ser flagrado transportando mais de 10 quilos de drogas em um ônibus interestadual. O flagrante foi feito por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 995, da BR-163, na noite desta terça-feira (22), por volta das 22h45. Foi durante fiscalizações de rotina que a equipe deu ordem de parada ao veículo que fazia o trajeto Santarém – Porto Alegre e capturou o acusado.

You May Also Like