Como iniciar sua carreira no e-sports

Os e-sports são uma modalidade esportiva online.

A indústria cresce a cada ano e fatura bilhões de dólares, o que anima muitas pessoas que são apaixonadas por jogar no computador, videogame ou celular e que percebem que podem ganhar bastante dinheiro com essa profissão que ainda é muito desconhecida para várias pessoas. As informações são da Cene Produtora

Muitos cassinos online, como o cassino GG.bet, inclusive já adicionaram essa aba, para que os apaixonados pelos e-sports possam fazer suas apostas nos campeonatos nacionais e internacionais.

Os maiores jogos e prêmios

Alguns jogos são extremamente visados nesse mundo, o que faz com que seus campeonatos tenham prêmios gigantescos e sejam altamente competitivos. Inclusive somente em 2021 foi registrado um valor de 116,7 milhões de dólares em premiações ganhas nos campeonatos oficiais de e-sports.

Os 5 jogos que mais premiam e possuem disputas extremamente acirradas são:

Dota 2

Dota 2 é um jogo da Valve e conseguiu chegar ao topo das premiações. Foram mais de 47 milhões de dólares em prêmios ao redor do mundo, no total, cerca de 60 oficiais aconteceram em 2021. O mais interessante é que o campeonato The International sozinho premiou os vencedores com 40 milhões.

Counter Strike: Global Offensive

O CS:GO é um dos jogos que abriram as portas para as competições de e-sports. O mundo começou a notar as partidas e com o tempo, começou a apostar e também pagar para assistir as mesmas.

No total, 14,6 milhões de dólares foram distribuidos entre as mais de 300 competições.

CS:GO também é um dos jogos que possuem mais competidores oficiais no mundo e alguns países, como a Dinamarca inclusive já vêm esse tipo de competição como um esporte oficial, e patrocina seus jogadores.

Arena of Valor (Honor of Kings)

O jogo não possui muitos torneios mas tem muitos adeptos. Por ter torneios oficiais muito limitados, os jogadores que escolhem apostar no Arena precisam se especializar fortemente no jogo.

Em apenas 5 competições oficiais no ano, o jogo conseguiu pagar 11,5 milhões de dólares.

PUBG

O Battle Royale PUBG se tornou famoso e está em quarto lugar em relação aos e-sports que mais pagaram em 2021. Os ganhos foram de 8 milhões de dólares, em 10 torneios.

As batalhas com o jogo consegue juntar até 100 jogadores ao mesmo tempo, se tornando um dos pioneiros de sucesso de Battle Royale.

Existe também uma versão disponível para celular, o que ajudou com que o jogo se difundisse mais rapidamente no meio dos apaixonados por e-sports.

Fortnite

Fortnite se tornou o queridinho entre os que estão entrando no mundo dos e-sports. Esse é um jogo grátis e mesmo assim, conseguiu premiar cerca de 7 milhões de dólares em seus torneios.

Assim como o PUBG, faz parte do estilo Battle Royale e possui um público fiel, tanto nos vídeos e streamings que os jogadores fazem e compartilham nas redes sociais, como os que realmente jogam.

Como trabalhar com e-sports

Com rendimentos tão altos, fica claro que os e-sports não são mais uma simples brincadeira. Os jogos e campeonatos são levados a sério, tanto pelas empresas quanto pelos países, que já disponibilizam até seleções oficiais para certos jogos.

Mas, como se tornar um jogador oficial?

Antes de tudo, o jogador precisa entender que muitas horas de dedicação vão ser necessárias para conseguir chegar ao patamar dos maiores do mundo. Por isso, escolher um jogo que se encaixe com a personalidade do player é o ponto de partida para se tornar um jogador oficial. Não adianta focar apenas no valor dos campeonatos, sem gostar do jogo.

Estudo técnico, teórico e prático do jogo são essenciais para o crescimento no mesmo. Entender o jogo, suas táticas e criar seu plano de ação para a vitória permite que o jogador passe cada fase com mais sabedoria e conhecimento. Além disso, estudar os jogos dos maiores players do mundo vai fazer com que o jogador encontre chaves para o sucesso que talvez estejam escondidas nos movimentos e decisões.

Criar um ambiente aberto de conversa e networking é muito importante. Os jogadores precisam da equipe para serem financiados, participarem de torneios e também conseguirem que grandes competições abram suas portas para eles, por isso, comunique-se com outros jogadores, entenda as dificuldades e acertos deles, além de criar uma conexão e uma rede de contatos.

Ter rotina é um ponto importante e no jogo, vários pontos, como dito acima sao importantes, então, é preciso ter um tempo para criar o networking, conversar nos fóruns e grupos, um tempo para analisar as jogadas e partidas de outros players e óbvio, um tempo para jogar e aplicar o que se aprendeu e criar novas estratégias.

Ser um player pode se tornar uma carreira e, assim como nas outras, é preciso foco e muita dedicação para se destacar no mercado e ser reconhecido.

Jornal Folha do Progresso em 20/01/2022/08:49:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...