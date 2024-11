Abusador em série: Homem confessa ter estuprado 10 crianças ao levá-las a escola após ser preso no interior de AL

Foto: Reprodução | Um homem, de 45 anos, confessou após ser preso ter abusado de 10 crianças ao levá-las a escolas, no município de Canapi, Sertão de Alagoas. Ele foi detido e autuado em flagrante nesta terça-feira (5) suspeito de estuprar uma menina de apenas 3 anos no município.

A ação policial que resultou na prisão foi realizada pelos policiais civis do 34º distrito Policial (34º DP), em Santana do Ipanema. Segundo o depoimento do acusado, os estupros foram praticados contra seis meninos e quatro meninas.

De acordo com a delegada Daniella Andrade, que fez a autuação, o fato foi denunciado por uma professora da escola onde a criança estuda, sendo o acusado pago pela família para fazer este transporte.

“O autor confessou o crime disse que já era a terceira vez que estuprava essa criança e também disse que já havia estuprado 10 crianças na cidade de Canapi, sendo seis meninos e quatro meninas e todos os crimes ocorreram da mesma forma”, disse a delegada.

Segundo ela, o suspeito era responsável por levar a menina para a creche-escola em uma moto, e teria desviado do caminho normal, na volta.

O homem teria entrado numa área de mato às margens da rodovia BR-316, naquele município, onde teria tirado sua roupa e a roupa da criança.

O caso foi comunicado ao Conselho Tutelar da cidade que levou ao conhecimento de policiais militares.

Ao ser abordado em sua casa, o suspeito procurou justificou que mudou a rota para poder urina e a menina também quis urinar. Por isso, teria tirado a calcinha dela.

Após a prisão, o acusado aguarda audiência de custódia. O caso continuará sendo investigado pela Delegacia de Canapi, o qual é comandada pelo delegado Carlos Melro.

Fonte: Tribuna do Sertão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/15:58:10

