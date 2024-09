Composição de Anitta será o hino da Unidos da Tijuca em 2025

Anitta usou talento de suas músicas para ajudar compor hino que será usado pela Unidos da Tijuca, no Carnaval 2025 | Foto: Reprodução/Youtube

A funkeira compôs a letra com outros artistas. Na final que escolheu o hino, ela não esteve presente.

Se a escola de samba carioca Grande Rio, que vai homenagear Belém no Carnaval 2025, ainda está na fase de escolha da letra que vai embalar a Sapucaí e que tem as agremiações paraenses Bole Bole e Deixa Falar na disputa, a Unidos da Tijuca já definiu o samba-enredo que vai levar para avenida do samba. Entre os letristas da escola, ninguém menos que a cantora Anitta, que foi escolhida na madrugada deste domingo (22).

Na realidade, além da funkeira, o hino da Unidos da Tijuca ainda contou com a participação dos compositores Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau, que foi selecionada entre três concorrentes.

A inspiração para as letras que estavam na disputa era o orixá Logun-Edé, que será o tema da escola e que foi aclamado pela comunidade e desenvolvido pelo renomado carnavalesco Edson Pereira.

Apesar da vitória, Anitta não marcou presença no evento que escolheu sua composição como o hino que irá embalar a Unidos da Tijuca na Marquês de Sapucaí, no Carnaval 2025.

Agora, os esforços da escola de samba Unidos da Tijuca se concentram em preparar um grande espetáculo à avenida, celebrando a riqueza da cultura afro-brasileira e a tradição do carnaval carioca.

Veja o clipe do samba-enredo da Unidos da Tijuca:

