Namorada casada de Eduardo Costa se pronuncia após polêmica

(Foto:© Instagram) – Mariana Polastreli, apontada como nova namorada de Eduardo Costa, resolveu fazer um ao vivo no Instagram, nesta segunda-feira (21), para se pronunciar a respeito da polêmica na qual se envolveu.

A influenciadora foi acusada pelo marido, Eduardo Polastreli, de tê-lo abandonado, juntamente com os três filhos da dupla, para viver um romance com o sertanejo.

Contudo, para decepção dos fofoqueiros de plantão, a loira apenas afirmou que ainda não é a hora de dar a sua versão dos fatos, apesar das incessantes perguntas dos internautas.

“Eu não vou falar desse assunto agora. Vou falar quando eu achar que é justo comigo”, disse.

Em seguida, a moça afirmou que iria encerrar a live. No entanto, foi alertada por uma amiga de que a transmissão ia chegar às 10 mil visualizações. Por isso, decidiu permanecer. “Vou ficar mais um pouco, então”, divertiu-se.

Já ao ser questionada sobre o paradeiro dos herdeiros, Mariana explicou: “Não estou com os meus filhos porque o pai não os quer me entregar ainda. É uma decisão dele”.

A influenciadora também deixou claro estar feliz e destacou não querer ‘energias ruins’. “Só vou falar de coisa boa e só vou ler as mensagens boas”, disse, fazendo menção aos haters que insistiam em atacá-la.

O caso

Eduardo Polastreli, marido de Mariana, acusou a esposa de tê-lo traído com Eduardo Costa. “Eles já se falavam há uns anos, trocavam mensagens. Daí, ele [Eduardo] prometia uma vida de luxo a ela. Ela me mostrava as mensagens dele e ria da situação”, afirmou o engenheiro ao colunista Leo Dias.

No entanto, o sertanejo não teria se dado por vencido e, finalmente, depois de anos de conversa, teria conseguido se encontrar com a loira. “Os dois já nem se seguiam, mas o cantor é insistente porque, se ela não quisesse, seria uma derrota para ele. Daí, Eduardo usou todas as armas financeiras para conseguir o que queria. E conseguiu num momento de fragilidade dela.”

O rapaz garantiu que uma crise nas finanças fez com que a esposa cedesse às investidas de Costa. “Mariana passou por um momento de falta de dinheiro. E ela achou que eu não ia descobrir [o affair]. Eles marcaram de se encontrar em Domingos Martins [no Espírito Santo]”, detalhou.

O casal estava junto há 15 anos.

