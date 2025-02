“ComprovanteSpray”: saiba como se proteger de novo golpe no WhatsApp

Foto: Reprodução | Golpe acontece pelo WhatsApp, por meio de um comprovante bancário com comando que rouba dados financeiros

Um novo golpe virtual, identificado como “ComprovanteSpray”, está circulando pelo WhatsApp e colocando em risco dados financeiros dos usuários. O ataque se aproveita de um arquivo malicioso, disfarçado de comprovante bancário, para roubar credenciais bancárias sem que a vítima perceba.

Como se proteger?

Segundo a empresa de cibersegurança ISH Tecnologia, o “ComprovanteSpray” utiliza um método sofisticado chamado fileless execution, que executa códigos diretamente na memória do dispositivo, dificultando a detecção por antivírus convencionais. O golpe tem afetado principalmente setores financeiros, e-commerce e grandes corporações.

Como o golpe ocorre

O golpe começa com o envio de mensagem no WhatsApp contendo arquivo compactado no formato .zip. Quando a vítima extrai esse arquivo, um comando em PowerShell é ativado automaticamente sem seu conhecimento. Esse comando coleta credenciais bancárias e outras informações financeiras, enviando os dados para servidores controlados pelos criminosos.

Os golpistas utilizam diversas estratégias para enganar as vítimas. Muitas vezes, aplicam técnicas de engenharia social, criando um senso de urgência por meio de mensagens emocionais que mencionam dívidas urgentes ou emergências. Para parecerem convincentes, costumam imitar a forma de comunicação de contatos reais.

Outra tática comum é a clonagem de WhatsApp, que pode ocorrer por meio do SIM Swap, quando o número da vítima é transferido para outro chip, ou pelo roubo do código de verificação de seis dígitos do WhatsApp.

Além disso, os criminosos enviam links falsos para capturar credenciais e utilizam VoIP para falsificar números de telefone. Em alguns casos, recorrem até a deepfakes, criando vídeos e áudios falsos para enganar as vítimas.

Para se proteger desse tipo de golpe, é recomendado desconfiar de mensagens que pedem dinheiro ou informações pessoais, especialmente aquelas que criam um senso de urgência.

Também é importante evitar abrir anexos desconhecidos recebidos por aplicativos de mensagem, ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp, para reforçar a segurança da conta, e evitar clicar em links suspeitos, sempre verificando a identidade do remetente antes de fazer qualquer movimentação.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2025/17:53:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com