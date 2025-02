Fazendeiro oferece recompensa para recuperar gado furtado em Novo Progresso

Polícia Civil investiga furto de gado em fazendas na zona Rural de Novo Progresso

Um furto de gado foi registrado nesta semana na área rural de Novo Progresso.

O fazendeiro fez o registro do furto na Delegacia de Polícia de Novo Progresso e divulgou nas redes pedindo ajuda da população para identificar os criminosos.

ATENÇÃO PECUARISTAS

INFORMO QUE FOI SUBTRAÍDO DA FAZENDA MUTUM ACÁ, NA VICINAL CANAÃ BRAÇO SUL, REGIÃO DA ALVORADA DA AMAZÔNIA, UM VOLUME GRANDE DE GADO (NOVILHAS/VACAS – TODAS INSEMINADAS), COM A MARCA TH, ALGUMAS COM NUMERAÇÃO NA PERNA, TODAS BRINCADAS E COM PICOTES NA ORELHA. QUALQUER INFORMAÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM OS NÚMEROS ABAIXO (WHATSAPP )(17)98142-2569 e/ou (93) 98104-0703, OU INFORMAR DIRETAMENTE A POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO.

BOA RECOMPENSA PARA QUEM TIVER INFORMAÇÕES CONCRETAS SOBRE O PARADEIRO DO GADO.

A vítima registrou boletim de ocorrência no Plantão Policial e o caso é investigado pela Polícia Civil. Câmeras de monitoramento da rodovia poderão ajudar na investigação e localização dos autores do furto.

O furto ou receptação de animais pode levar à prisão.

Qual a pena para furto de gado?

“Em agosto de 2016, foi sancionada a Lei 13.330/16, onde ela veio trazer uma tipificação mais gravosa, de delitos como esse, onde o furto de gado passa agora a receber a sanção de 2 a 5 anos de reclusão, essa lei criou também, um artigo a mais, que vai versar sobre a receptação desse material de furto, se a pessoa receber, adquirir ou transportar esses animais ou até mesmo parte deles, vai receber também essa sanção, de 2 a 5 anos de reclusão”.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2025/06:50:26

