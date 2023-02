Concurso 2560 acumula e Mega-Sena deve pagar R$ 135 milhões no sábado (4)

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. (Foto:© Shutterstock).

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quarta-feira (1º) o concurso 2560 da Mega-Sena e ninguém acertou os seis números. O prêmio, que estava acumulado em cerca de R$ 116,9 milhões, deverá saltar para R$ 135 milhões no próximo sábado (4), segundo o banco estatal.

Os números sorteados foram: 04 – 05 – 17 – 20 – 48 – 52.

Segundo a Caixa, 151 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 52.127,84. Outras 13.422 apostas acertaram quatro números e cada uma receberá R$ 837,78.

A Mega-Sena ainda não teve nenhum ganhador no prêmio principal neste ano.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa até as 19h do dia do sorteio, que ocorre sempre às 20h.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões. (Com informações do Folhapress).

