Homem é roubado, agredido e jogado de ponte, no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – O primeiro dia de fevereiro começou tenso no bairro da Matinha, em Tucuruí, no sudeste do Pará. Um caso de assalto e agressão foi registrado na madrugada desta quarta-feira (1), quando um homem chegou a ser arremessado de uma ponte.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de suposta agressão a um homem. Já no local descrito, a cabo Willianne escutou murmúrios de dor e uma voz baixa pedindo socorro, vindo de baixo da ponte. A militar acionou então uma equipe do Corpo de Bombeiros para ajudar no resgate.

Com o auxílio de lanternas, os PMs que aguardavam a equipe de apoio avistaram um homem com diversas escoriações jogado à margem do igarapé.

Ao perceber que ele não conseguia se movimentar devido aos ferimentos e que o nível do rio começava a subir devido à chuva, o policial Barros resolveu descer e tentar retirar a vítima.

Com o homem já removido para um local seguro, eles aguardaram a chegada da equipe do CBM. A vítima relatou que foi jogada da ponte após ter sido assaltada e espancada por várias pessoas. O rapaz teve sua bicicleta e celular levados pelos agressores, que ainda não foram identificados.

Após o resgate, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tucuruí, onde recebeu o atendimento médico necessário. Ainda não foi divulgado o estado de saúde atual da vítima. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 02/02/2023/11:41:22

