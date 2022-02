Pasep: Pagamento do abono começa hoje. Veja o calendário e como saber se você tem direito

(Foto:Reprodução) – A partir desta terça-feira o Banco do Brasil libera os primeiros pagamentos aos servidores públicos que têm direito ao abono do Pasep.

A liberação do benefício, de até R$ 1.212, começa uma semana depois do PIS, voltado para trabalhadores da iniciativa privada.

Neste ano 23 milhões de trabalhadores receberão o abono salarial. Destes, 22 milhões vão resgatar o PIS, pago pela Caixa Econômica Federal. Os servidores públicos, cerca de R$ 1 milhão, terão o valor do Pasep depositado pelo Banco do Brasil, num total de R$ 20 bilhões. (As informações são do Extra)

Para receber o abono Pasep o servidor deve estar dentro das seguintes condições:

Estar cadastrado no Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter recebido no ano-base 2020 remuneração média mensal (soma de todos os salários) de até dois salários mínimos;

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano base de referência;

Estar em dia com o Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) do ano-base 2020.

Para saber se tem direito ao abono Pasep o trabalhador pode ligar para a central de atendimento do Banco do Brasil 404-0001 ou pelo número 0800 729 0001. A central Alô Trabalho 158 do Ministério do Trabalho também oferece a consulta do abono salarial.

Outra forma de consultar o Pasep é pela internet, no site do Banco do Brasil. Para descobrir se você está na lista dos beneficiários basta preencher o número de inscrição do Pasep ou CPF e data de nascimento.

Assim como o PIS, a consulta do Pasep também está disponível pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O app da CTPS permite verificar informações sobre contratos de trabalhos antigos e atuais, além de ver informações sobre seguro-desemprego e abono salarial.

É necessário que o trabalhador atualize o aplicativo, depois acesse a aba “Benefícios” e “Abono Salarial”, para verificar o valor e a data em que o dinheiro será depositado na sua conta.

O download é gratuito nas lojas virtuais App Store e Play Store, ou no portal gov.br, por meio do endereço eletrônico. Para obter o documento digital, o trabalhador vai precisar do número do CPF e deverá criar uma conta autenticada no portal gov.br. Após o login, o trabalhador deverá consultar a opção “Benefícios”, no menu inferior, e depois selecionar “Abono salarial”.

Qual o calendário de pagamento?

Pasep

O saque vai depender do número de inscrição do servidor público. O prazo para retirada, assim como o do PIS, será 29 de dezembro.

Número de inscrição x Data de pagamento

0 e 1 – 15 de fevereiro

2 e 3 – 17 de fevereiro

4 – 22 de fevereiro

5 – 24 de fevereiro

6 – 15 de março

7 – 17 de março

8 – 22 de março

9 – 24 de março

PIS

Mês de nascimento x Data de pagamento

Janeiro – 08/02/2022

Fevereiro -10/02/2022

Março – 15/02/2022

Abril – 17/02/2022

Maio – 22/02/2022

Junho – 24/02/2022

Julho – 15/03/2022

Agosto – 17/03/2022

Setembro – 22/03/2022

Outubro – 24/03/2022

Novembro – 29/03/2022

Dezembro – 31/03/2022

Jornal Folha do Progresso em 15/02/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...