Londrina vence o Santa Cruz na Série B

Fonte: Gazeta Esportiva – Jogando fora de casa, o Londrina conseguiu, nesta sexta-feira, uma excelente vitória por 3 a 1 sobre o Santa Cruz, no Estádio Arruda, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Com o resultado, os visitantes foram a oito pontos, subindo oito colocações e se tornando o décimo colocado da segunda divisão. Já a equipe pernambucana, que conheceu sua segunda derrota, permaneceu com nove pontos e caiu para a quinta colocação.

A próxima partida da Cobra Coral será contra o Ceará, na terça-feira, dia 13 de junho, fora de casa, em jogo válido pela segunda divisão. Já a equipe paranaense recebe o Oeste, no mesmo dia, na próxima rodada.

O Santa Cruz começou melhor a partida e, aos seis minutos, chegou bem ao ataque. No lance, Anderson Salles mandou a bola na área, Ricardo Bueno desviou de cabeça e a bola passou perto da trave. Já aos 19, Thiago Primão chutou bem e César fez a defesa.

Aos 23 minutos, veio a resposta do Londrina. Celsinho puxou contra-ataque e deixou Arthur livre na área, entretanto o atacante do time paranaense finalizou para fora. Depois da equipe mandante ter uma boa chance de gol, os comandados de Cláudio Tencati chegaram com perigo aos 40 minutos. Marcinho cobrou escanteio e Silvio acertou o travessão.

Antes de a partida ir para o intervalo, o juiz marcou um pênalti polêmico, alegando que Anderson Salles colocou a mão na bola. Na cobrança, Germano bateu no canto direito de Júlio César e saiu para o abraço. O Londrina vencia por 1 a 0.

O time visitante ampliou a vantagem no começo do segundo tempo. Em contra-ataque, Jonatas Belusso aproveitou que o zagueiro Anderson Salles escorregou para arrancar e rolar para Artur, que avançou, driblou o goleiro e mandou a bola para o fundo do gol.

Em situação ruim no jogo, o Santa Cruz começou a chegar mais ao ataque. Aos 11, Bruno fez grande jogada e finalizou, forçando César a fazer boa defesa. Aos 15, Bruno Paulo recebeu passe de Ricardo Bueno, saiu do marcador e mandou a bola na trave.

Depois do abafa, o time pernambucano não conseguiu manter o ritmo e o Londrina aproveitou. Aos 33 minutos, Artur aproveitou erro na saída de bola, ajeitou na intermediária e mandou a bola no ângulo de Júlio César.

Os mandantes conseguiram reduzir a diferença aos 39 minutos da segunda etapa. Léo Lima tocou para João Paulo, que recebeu no meio da grande área e mandou no canto do gol, para dar números finais à partida.

