Concurso de Redação do Instituto AIPI está com inscrições abertas

Competição é voltada para alunos de todo o país

Estão abertas as inscrições para a 46ª edição do Concurso de Redação do Instituto International Paper (Instituto AIPI). Com o tema “Como os livros podem contribuir para a educação no Brasil e serem agentes transformadores no ensino e na sociedade?” a competição tem como objetivo fazer com que os competidores relacionem a educação com a mudança de suas próprias realidades.

As inscrições vão até o próximo dia 19, no site do instituto, e são voltadas para alunos de escolas públicas estaduais e municipais de todo país. Ao se inscreverem na plataforma, os estudantes recebem um login e uma senha de cadastro no site e têm acesso a videoaulas específicas de escrita voltada à redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A organização do concurso explica que todos as produções serão corrigidas com o mesmo critério do exame.

Nesta edição, além do vencedor nacional, uma redação representará cada estado e o Distrito Federal. Escolas, professores e estudantes também serão premiados. Os 100 melhores colocados receberão um plano de aulas on-line, com validade de 12 meses na plataforma do instituto. Já as três escolas com maior número de inscritos ganharão, cada uma, 10 caixas de Chamex A4 e livros educativos até o valor de R$ 5 mil.

Para os professores com maior número de estudantes cadastrados será dado um treinamento para correção de redação no modelo Enem e um vale-compra no valor de R$ 300 para aquisição de livros e materiais escolares. Os resultados serão divulgados no dia 21 de outubro, no site.

Ao final de todas as etapas do concurso, os três estudantes com melhor classificação serão convidados a participar de uma banca on-line, para compartilharem suas referências, intenções e perspectivas diante do tema. Dentre esses, será eleito o grande vencedor nacional; o primeiro colocado ganhará R$ 1.500; o segundo, R$ 1 mil; e o terceiro, R$ 500 – os três receberão vales-compra para a aquisição de livros e materiais escolares.

Para incentivar os outros estudantes, serão selecionados 27 autores mais bem colocados, sendo um por estado, para receber vales-compra fornecidos pelo Instituto AIPI, para a aquisição de livros e materiais escolares.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

