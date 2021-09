‘Blogueira golpista’ comemora saída de cadeia com champagne e acaba presa de novo

Juiz do caso considerou comemoração uma forma de zombar da justiça – (Foto:Reprodução)

Acusada de integrar a quadrilha de cinco influenciadoras e blogueiras que aplicavam golpes com cartões de crédito, Rayane Silva Sousa, de 28 anos, voltou a ser presa no último dia 09. Isso porque ela decidiu comemorar sua saída da cadeia, no dia 28 de julho, com uma festa regada de champagne. A comemoração, entretanto, acabou mal: um novo decreto de prisão foi expedido contra a blogueira. As informações são do Metrópoles.

As imagens da festa foram compartilhadas no Instagram das cinco acusadas. Ao analisá-las, o juiz considerou que “a conduta das acusadas quando das suas solturas, em grande festa, zombava da Justiça”.

Anna Carolina de Sousa, de 32 anos, que é uma das cinco investigadas, se entregou em 16 de agosto. No último dia 09 foi a vez de Rayane, que foi para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, zona norte. As outras três integrantes, identificadas como Mariana Serrano, de 27, Gabriela Silva, de 20 e Yasmim Navarro, de 25, continuam foragidas.

O GOLPE

O quinteto foi denunciado ao Ministério Público pelos crimes de estelionato e organização criminosa. As investigações apontam que, para bancar a vida de luxo que ostentavam nas redes sociais, elas trabalhavam em uma espécie de “telemarketing clandestina”, onde selecionavam os alvos potenciais para o golpe.

Por telefone, elas abordavam as vítimas como se fossem representantes dos cartões de crédito e roubavam seus dados. Elas ainda enviavam um motoboy à casa da vítima para pegar o cartão em questão.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...