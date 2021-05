Concurso dos Bombeiros oferta 405 vagas e define banca no Pará

O Governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou uma oferta de 405 vagas na classe inicial. | Bombeiros PA/Foto:Divulgação

A comissão organizadora já foi selecionada e os nomes divulgados no Diário Oficial do Pará.

A incerteza com relação a continuidade do emprego é uma das maiores preocupações da maioria dos brasileiros. Principalmente nesse momento onde a média de desemprego no país é considerada alta. Para tentar garantir uma estabilidade financeira, muitos se aventuram nos concursos públicos. E de fato, alcançam seus objetivos e se tornam servidor público.

No Pará, o novo concurso do Corpo de Bombeiros Militar, está cada vez mais perto de acontecer. O Governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou uma oferta de 405 vagas na classe inicial, agora a seleção já tem comissão formada para a escolha da banca organizadora. Os nomes dos membros foram divulgados no Diário Oficial na última sexta-feira (14).

Após a escolha da banca, é que poderá ser definida uma data para que o edital seja, de fato, publicado. Novas informações devem ser anunciadas em breve.

Para concorrer ao cargo os candidatos devem ter ensino médio, ter no mínimo 18 anos até a data da matrícula e até 27 anos no ato da inscrição, altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres e carteira de habilitação categorias “A” e “B”. A remuneração inicial ainda será confirmada.

Último concurso

O último concurso dos Bombeiros no Estado, aconteceu em 2015, com uma oferta de 330 vagas, sendo 300 para praças e 30 para o curso de formação de oficiais. A banca organizadora, na ocasião, foi a Consulplan.

