Vídeo: Pai é preso por esganar filha de 18 anos, transportar corpo em caixa, queimá-lo e escondê-lo em buraco de avenida em São Paulo

Wellington Rosas aparece em vídeo carregando caixa com o corpo da filha Rayssa, segundo a polícia — Foto: Reprodução/Polícia Civil de SP

Filmagem mostra Wellington Rosas, 39, usando carrinho de mão para levar corpo de Raysa dentro de caixa de papelão, segundo polícia. Homem diz ter deixado jovem em cratera e pago R$ 10 para andarilho queimar cadáver. Pai alega ter matado filha após discussão.

Um pai foi preso em flagrante nesta terça-feira (26) pela polícia por suspeita de esganar filha, transportar o corpo numa caixa de papelão, mandar queimá-lo e escondê-lo num buraco perto da Avenida 23 de Maio, no Centro de São Paulo.

Um dia antes de ser detido, na segunda-feira (25), Wellington da Silva Rosas, de 39 anos, aparece num vídeo gravado por câmera de segurança deixando o apartamento onde mora na Bela Vista, região central(veja vídeo abaixo).

Nas imagens, que estão com a investigação, é possível vê-lo usando um carrinho de mão para carregar uma caixa de papelão até um elevador. Dentro dela estava o corpo de Rayssa Santos da Silva Rosas, 18 anos, segundo o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a Polícia Civil, o pai matou a filha no domingo (24), quando ela foi visitá-lo. Rayssa morava com a mãe, em outra residência no Centro. Seus pais são separados. Em seu interrogatório, Wellington confessou o crime alegando que havia discutido com a jovem por causa dessa separação. Ele disse que a garota ficou do lado da mulher, o que o irritou.

“Estavam bebendo juntos e surgiu uma discussão por conta da separação dos pais. A mãe de Rayssa estava separada do seu pai, Wellington, há alguns meses”, disse nesta quarta-feira (27) ao g1 a delegada Ivalda Aleixo, diretora do DHPP. “Disse que foi pra cima da filha porque ela havia ficado ao lado da mãe na separação”.

Ainda, segundo o Departamento de Homicídios, o pai contou ter esganado a filha. “Por asfixia, na noite de domingo, quando Rayssa estava em seu apartamento”, falou Ivalda.

Depois disso, Wellington declarou que foi dormir com a vítima morta dentro do seu apartamento. E na noite de segunda-feira, ele retirou Rayssa do imóvel. “Transportou o corpo da filha em caixa de papelão e utilizou um carrinho. E seguiu para a Avenida 23 de Maio, onde jogou o corpo numa vala existente na pista”, disse a delegada.

Durante o seu interrogatório, Wellington declarou que contratou um andarilho desconhecido para ir a um posto, comprar combustível e queimar o cadáver de Rayssa. “Afirmou que pagou R$ 10 para que um homem em situação de rua ateasse fogo. E para tanto foi utilizado 1 litro de etanol”, comentou Ivalda.

Como a Rayssa não voltou para a casa da mãe até segunda-feira, a mulher foi a uma delegacia, onde registrou um boletim sobre o desparecimento da filha.

Na manhã de terça-feira, a Polícia Militar (PM) foi acionada por testemunhas que viram um corpo carbonizado numa cratera da Rua Asdrubal do Nascimento, na República. A via da acesso à Avenida 23 de Maio, importante e movimentada rota para o trânsito de veículos naquela região.

O local foi isolado para o trabalho da perícia da Polícia Técnico-Científica, que recolheu o cadáver, que depois passou por análise e extração de fragmentos para comparação genética com familiares de Rayssa.

Após a confirmação de que o corpo era da jovem desparecida, o DHPP prendeu Wellington nesta terça-feira. Segundo a investigação, ele confessou ter matado a filha. Levado a sede do Departamento, o homem foi indiciado por homicídio triplamente qualificado por usar recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Ele também responde por destruição e ocultação de cadáver.

A polícia ainda apura se a versão dada por ele de que contratou um andarilho para queimar o corpo de Rayssa é verdadeira. Investigadores tentam buscar outras câmeras de segurança para confirmar essa informação. E, caso comprovem isso, irão procurar o morador de rua que teria ateado fogo na vítima. Se for identificado, ele poderá ser responsabilizado também por participar do crime.

O DHPP pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante de Wellington em preventiva. Ele passará por audiência de custódia nesta quarta-feira, quando será decidido se continuará preso.

Wellington já tinha passagens criminais anteriores na Justiça por tentativa de homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas.

Testemunhas e familiares de Rayssa estão sendo ouvidos pelo DHPP.

“A mãe estava desesperada e temendo que se ele [Wellington] não fosse localizado e preso poderia tentar matar o outro filho menor ou mesmo ela. O objetivo dele era atingir a ex-esposa com a morte da filha”, afirmou Ivalda. “Não é possível tamanha crueldade, frieza e maldade em um homem, em um pai. E por quê? Porque foi rejeitado por uma mulher”.

Pai é preso por esganar filha de 18 anos, transportar corpo em caixa, queimá-lo e escondê-lo em buraco de avenida em São Paulo.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Wellington para comentar o assunto.

Fonte: g1 SP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2024/12:17:23

