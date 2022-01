Homem é preso e adolescente é detido em Xinguara, no Pará; dupla transportava TV de 49 polegadas sem nota fiscal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A dupla e o aparelho apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foram realizadas as providências cabíveis.

A Polícia Militar prendeu neste domingo (2) um homem e apreendeu um adolescente no município de Xinguara, sudeste paraense, após serem flagrados transportando uma televisão de 49 polegadas sem nota fiscal. Durante a abordagem, os suspeitos não souberam explicar a procedência do objeto.

You May Also Like