Concurso Público no Pará: cerca de 600 vagas estão abertas; veja os detalhes

Estão sendo ofertadas quase 600 vagas diretas, com novas oportunidades ainda para 2023 (Foto:Bruno Cecim/ Agência Pará).

Ao todo, cinco editais estão em andamento e mais 18 estão previstos para abrir ainda este ano

No Pará, cinco concursos públicos abertos e somam 598 vagas, distribuídas em secretarias e institutos do Estado. Segundo o Governo, a previsão é de que ainda em 2023, mais 18 certames sejam realizados, em diferentes áreas de atuação.

Veja os editais abertos no Pará e a quantidade de vagas em cada um deles

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas); 136 vagas;

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (Igepps) – 24 vagas;

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) – 67 vagas;

Hospital Ophir Loyola, com 121 vagas;

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – 250 vagas.

A secretária de planejamento e administração, Elieth Braga, declarou que o Governo do Estado tem investido na expansão das vagas por ser uma ferramenta importante para a valorização dos servidores. “O concurso público é uma forma democrática de acesso à uma carreira com estabilidade econômica.

O Governo do Estado, buscando manter sua política de valorização do servidor, abre oportunidades para que qualquer cidadão, independente de origem e níveis socioeconômicos, possa concorrer a uma vaga no quadro de servidores públicos do Estado, que devem ser selecionados por mérito e habilidade, garantindo a qualidade dos serviços prestados à sociedade”.

São 61 vagas para dez cargos, com ensino fundamental e médio como requisitos

Saúde e educação abrem mais de 400 vagas para contratações temporárias; confira

Nos anos de 2022 e 2021, com a retomada dos certames após a pandemia de Covid-19, foram ofertadas cerca de 5,4 mil vagas em concursos públicos nas áreas de segurança pública, por meio das polícias Militar e Civil; na Auditoria Geral do Estado do Pará (AGE), a Secretaria de Estado da Fazenda do pará (Sefa); Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), com mais de 200 mil inscritos.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/2023/10:19:31 com informação do FOLHAPRESS.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...