Concurso público: TRT-8 lança edital para vagas no Pará com salários de até R$ 12,4 mil

TRT 8ª em Belém — Foto: Ascom/TRT8

Inscrições começam na próxima quarta-feira e provas estão previstas para novembro. São cinco vagas, além de cadastro reserva em diferentes áreas.

O Tribunal Regional do Trabalho da 8 Região (TRT 8) lançou concurso público com vagas e cadastro reserva do Pará e Amapá. O edital foi publicado no Diário Oficial da União de quinta-feira (18) e as inscrições começam na próxima quarta, 24 de agosto.

São cinco vagas para nível médio e superior, além de cadastro reserva, com salários que vão de R$7.591,37 para o cargo de técnico a R$12.455,30 no cargo de analista, para quem tem curso superior. Os possíveis locais de trabalho são duas do Amapá e 19 paraenses.

As inscrições online vão até 12 de setembro e custam R$ 90 para nível médio e e R$ 100 para vagas de ensino superior. As provas estão previstas para novembro e devem ser objetivas e discursiva.

As cinco vagas são: uma para o cargo de analista judiciário na área administrativa e quatro para técnico judiciário na área administrativa.

O cadastro reserva são nas seguintes áreas para analista judiciário: Arquitetura, Arquivologia, Contabilidade, Biblioteconomia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, Medicina, Medicina do Trabalho, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação, Judiciária, Oficial de Justiça Avaliador Federal e na área de técnico judiciário para área Administrativa, Enfermagem e Tecnologia da Informação. (Com informações do g1 Pará).

