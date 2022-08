Seis cidades do Pará recebem aulões gratuitos preparatórios para o Enem

Enem Pará Itinerante oferta preparação gratuita a estudantes. — Foto: Reprodução / Seduc

Saiba os locais onde serão as atividades neste sábado (20).

No sábado (20), seis municípios paraenses recebem os novos aulões do programa Enem Pará Itinerante, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

A iniciativa pedagógica deve passar por Abaetetuba, Ananindeua, Magalhães Barata, São Caetano de Odivelas e Xinguara.

Segundo a Seduc, a ação quer garantir o conhecimento necessário e a competitividade para quem vai realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022). O certame será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro de 2022, em todo o Brasil.

A programação do Enem Pará Itinerante é aberta a alunos da rede pública estadual, concluintes do ensino médio, e para quem já concluiu o ensino médio em anos anteriores.

Serão disponibilizados materiais de estudos aos candidatos, dicas para um bom desempenho nas provas e orientações detalhadas por especialistas nas quatro áreas do conhecimento exigidas no exame.

Confira o local dos aulões:

Abaetetuba

Local: Escola Estadual São Francisco Xavier

Endereço: Travessa 15 de Agosto, 339 – Centro

Ananindeua

Local: Usina da Paz Cabanagem

Endereço: Avenida Damasco, 37 – Cabanagem

Magalhães Barata

Local: Salão Paroquial do Cristo Redentor

Endereço: Travessa Veríssimo Pinto, S/N – Centro

Marabá

Local: Auditório da Faculdade de Ciências Médicas do Pará (FACIMPA)

Endereço: Folha 32, Quadra Especial 10 – Bairro Nova Marabá

São Caetano de Odivelas

Local: Auditório da Escola Estadual Osvaldo Brito

Endereço: Avenida Visconde de Souza Franco, S/N – Centro

Xinguara

Local: Auditório do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP)

Endereço: Avenida Lauro Sodré, S/N – Centro

