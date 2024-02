Líder de quadrilha de roubo de carga é preso em Marabá-Pará

Polícia Civil do Maranhão prendeu acusados de integrar quadrilha de roubo de carga |Foto: Divulgação

Ele é apontado como líder da quadrilha. Cerca de 90% de uma carga roubada no Maranhão foi encontrada na casa dele e em um depósito clandestino sob posse dele, em Marabá.

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Maranhão, com apoio da Polícia Civil do Pará resultou na prisão de um homem acusado de chefiar uma quadrilha de roubo de carga.

Ele foi preso em Marabá, no sudeste do estado, de posse de cerca de 90% da carga de herbicidas roubada, entre os municípios de Barra do Corda e Grajaú, avaliada em R$ 430 mil.

De acordo com o superintendente de Polícia Civil, delegado Vinícius Cardoso, com desdobramento da prisão ocorrida no Maranhão, que apurava o roubo de uma carga de herbicida, policiais civis daquele estado identificaram que um receptador da carga residia em Marabá. “A partir daí, eles pediram apoio para Polícia Civil local e cumpriram mandado de busca, tanto na residência do alvo, quanto em um depósito no Núcleo São Félix à disposição dessa pessoa”, disse.

Nesse galpão, os policiais flagraram mais de 400 galões de herbicidas, que foram roubados no estado do Maranhão, caracterizando uma recuperação de 90% da carga. Além disso, os policiais cumpriram o mandado de prisão do acusado.

ROUBO DE CARGA

O roubo da carga ocorreu no último dia 11. Na ocasião, pelo menos seis criminosos tomaram o caminhão que transportava a carga, avaliada em cerca de R$ 430 mil, deixando o motorista abandonado.

Após a vítima registrar a ocorrência, a Polícia Civil do Maranhão iniciou as investigações e, no dia 13, prendeu, em flagrante, o primeiro indivíduo por envolvimento na ação criminosa, no município de Grajaú. No dia seguinte, na região conhecida como Ponto da Nega, os policiais encontraram e recuperaram o caminhão, mas sem a carga.

No último final de semana, com base em outros elementos coletados e com mandados expedidos pela justiça, os policiais deflagraram a Operação Poison e localizaram um homem que supostamente seria o receptador da carga, responsável pela venda dos herbicidas na região de Açailândia. Ele foi detido em Buriticupu.

E houve a prisão em Marabá, do homem apontado como líder do grupo criminoso. Também no Pará, desta vez na cidade de Paragominas, os policiais envolvidos na operação prenderam os outros três suspeitos do roubo do caminhão com a carga.

A Operação Poison contou com a participação do DCRC, vinculado à SEIC, da Superintendência Estadual de Polícia Civil do Interior, por meio de policiais das delegacias de Grajaú, de Barra do Corda, de Buriticupu, de Açailândia e de Imperatriz, do Núcleo de Apoio às Investigações (NAI-Marabá) da Polícia Civil do Pará, além de suporte da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O termo Poison, que denominou a operação, foi extraído da língua francesa e significa veneno, justamente os produtos subtraídos na ação criminosa.

