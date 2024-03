Condenada por esquartejar homem em motel no PA é presa após descumprir regras de monitoramento de tornozeleira eletrônica em Santarém

Julgamento Raimundo Nonato e Savana Nathalia, Ananindeua, Caso Joelson — Foto: Reprodução/TV Liberal

Savana Nathalia Barbosa Cruz foi condenada a 40 anos de prisão, mas cumpria a pena em regime semiaberto. Ela foi presa em Santarém na terça (26) no bairro Maracanã.

Policiais civis comandados pelo delegado Gabriel Orlando reconduziram na terça (26) ao sistema prisional, Savana Nathalia Barbosa Cruz. Ela foi condenada a 40 anos de prisão por esquartejar um homem em um motel em Belém, em 2011, e estava cumprindo a pena em Santarém, no oeste do Pará.

O g1 teve acesso ao processo que mostra que Savana Nathalia estava cumprindo a pena no regime semiaberto em Santarém, mas teve a regressão da pena para o regime fechado por descumprir regras de monitoramento da tornozeleira eletrônica. Ela estava circulando por áreas fora do que foi delimitado para o monitoramento.

Ao g1, o delegado Gabriel Orlando informou que o mandado de prisão foi cumprido por volta das 18h no bairro Maracanã. À polícia, Savana contou que tinha ido a um hospital e que o deslocamento ainda seria informado à justiça.

Savana Nathalia foi condenada a 40 anos de prisão em Júri Popular que aconteceu em 2015 e cumpria a pena em Santarém desde 2021.

Cumprimento de pena em Santarém

Savana Nathalia Barbosa da Cruz foi transferida do sistema prisional de Belém para Santarém após a instauração de um Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) que investigava a participação da acusada em uma tentativa de fuga do presídio de Santarém.

De acordo com a decisão do juiz Deomar Alexandre De Pinho Barroso, a falta grave aconteceu em 15 de março de 2020.

Savana estava sendo investigada por suspeita de integrar um grupo de presas que estava cavando um túnel para fugir da penitenciária. Por esse motivo, a justiça decidiu que Savana Nathalia passaria a cumprir a pena em Santarém.

Regime Semiaberto

Savana Nathalia recebeu o benefício de cumprir a pena no regime semiaberto harmonizado, ou seja, ela poderia cumprir a pena em regime de prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica.

Entre as medidas cautelares que Savana Nathalia tinha que cumprir, estavam:

Sair de casa somente para o deslocamento de casa para o trabalho;

Comparecer mensalmente ao Fórum de Santarém para justificar suas atividades;

Permanecer em casa todos os dias, incluindo domingos e feriados, a partir das 19h30;

Informar à justiça qualquer deslocamento fora da rota de monitoramento da tornozeleira eletrônica

Múltiplas faltas graves

De acordo com a decisão proferida pelo juiz Flávio Lauande, a acusada praticou inúmeras faltas graves consistentes em violações da área de monitoramento de tornozeleira eletrônica.

“Fato que por si só, é capaz de alterar a pena base e reiniciar a contagem do tempo necessário para concessão de benefícios legais”, diz um trecho da decisão.

De acordo com o relatório do monitoramento da tornozeleira de Savana Nathalia, a acusada saiu diversas vezes da área de monitoramento, além de deixar o aparelho desligado sem justificativa.

Relembre o caso

Joelson Ramos foi assassinado e esquartejado dentro de um quatro de motel no bairro da Guanabara, município de Ananindeua, no dia 10 de julho de 2011. Segundo o MP, os acusados, que mantinham um relacionamento, se hospedaram em um motel, em apartamentos distintos, e atraíram Joelson até o local. Quando a vítima chegou, Savana deu um sinal por telefone para Raimundo, que estava no quarto ao lado. O acusado, então, foi até lá e desferiu diversas facadas na vítima, decapitando-a e esquartejando-a.

Após o crime, os acusados seguiram para o Terminal Rodoviário de Belém para comprar bilhetes de viagem. Raimundo Nonato foi até casa da vítima para subtrair os bens que restavam, enquanto a ré efetuou saques da conta bancária de Joelson.

No dia 11 de agosto, Savana e Raimundo foram presos. Ela enquanto tentava embarcar na cidade de Almerim (PA) para Macapá (AP). Já Raimundo foi preso na zona rural do município de Novo Repartimento. As investigações da Polícia Civil apontam que o crime foi planejado pela dupla para se apropriarem dos bens da vítima.

