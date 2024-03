Por dívida de R$70 jovem mata homem de 45 anos a facadas em Peixoto de Azevedo-Mato Grosso

(Foto: Reprodução)- Um homem de 45 anos, não identificado, foi morto a facadas por um jovem de 25 anos, em decorrência de uma dívida de R$70, no município de Peixoto de Azevedo (670 km de Cuiabá). O caso foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (26), em uma mercearia da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima corria toda ensanguentada pela rua enquanto gritava por socorro, momento em que entrou no interior do estabelecimento em busca de ajuda.

Conforme testemunhas, a vítima estava com ferimentos provenientes de arma branca. E, com as roupas cobertas de sangue, sentou em uma cadeira para aguardar por socorro.

Apesar disso, a vítima não resistiu e morreu antes da ambulância chegar.

Em relato a polícia, uma testemunha informou que a vítima e o suspeito estavam bebendo em um boteco na mesma rua. O suspeito, conhecido como “caranguejo”, fugiu logo após a ação em posse de uma bicicleta.

Durante rondas pela região, a polícia identificou a bicicleta no interior de um porta malas de um veículo. Na ocasião, foi dada voz de prisão ao condutor, que se tratava de um motorista de aplicativo.

No interior do carro, o suspeito estava com a faca utilizada no crime. Ao prestar esclarecimentos, o criminoso informou que esfaqueou a vítima em decorrência de uma dívida de R$70.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado para delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Leiagora e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2024/09:51:00

