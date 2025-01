Condenado por difamar Ximbinha, Wlad recorre e MPPA defende pena de prisão

Foto: Reprodução | Entenda o caso judicial envolvendo Wladimir Costa e Ximbinha da Calypso.

Em agosto de 2024, o ex-deputado Wladimir Costa foi condenado por difamação contra o músico Cledivan Almeida Farias, conhecido como Ximbinha, fundador da banda Calypso ao lado da ex-esposa Joelma. A condenação ocorreu em decisão de primeira instância enquanto o político estava preso por violência política contra a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB).

Ambas as partes – a defesa de Wladimir Costa e a de Ximbinha – recorreram da sentença. Em 7 de janeiro de 2025, o Ministério Público do Estado, por meio do 7º Procurador de Justiça Criminal Armando Brasil Teixeira, se manifestou sobre o recurso.

Posicionamento do Ministério Público

O ex-deputado pediu a absolvição da queixa-crime por difamação, enquanto Ximbinha solicitou a elevação da pena-base e o aumento da indenização para 100 salários mínimos. O procurador se posicionou contra a modificação da sentença, defendendo a manutenção da pena original e negando os pedidos de Ximbinha.

A Decisão Judicial

O juiz Marcus Alan de Melo Gomes, da 9ª Vara Criminal de Belém, impôs a Wladimir Costa uma pena de 6 meses e 18 dias de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade. Além disso, o ex-deputado foi condenado a pagar 21 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi convertida devido à natureza do crime e ao período correspondente.

O processo teve início em 2020, quando Ximbinha apresentou uma queixa-crime por calúnia, injúria e difamação. A defesa de Wladimir Costa tentou anular o processo, alegando que a ex-esposa de Ximbinha, Joelma, não foi ouvida como testemunha, mas o juiz rejeitou a alegação e considerou parcialmente procedente a queixa, absolvendo o ex-deputado da acusação de calúnia.

O Caso de Difamação

Ximbinha alegou que Wladimir Costa fez diversas publicações ofensivas nas redes sociais entre janeiro e fevereiro de 2020, incluindo a frase “guitarrista de merda de nome Ximbi…”. O juiz considerou que as mensagens publicadas tinham conteúdo claramente ofensivo e prejudicaram a reputação do músico.

Embora Wladimir Costa tenha argumentado que suas publicações se referiam a fatos amplamente divulgados pela mídia, o juiz destacou que a repetição de mensagens ofensivas em redes sociais visava prejudicar Ximbinha e não informar ou criticar de forma legítima. Por isso, o ex-deputado foi condenado por difamação, enquanto a acusação de injúria foi extinta por prescrição.

Prisão de Wladimir Costa

Wladimir Costa foi preso em 18 de abril após denúncias de violência política feitas por Renilce Nicodemos. A deputada federal informou à Justiça Eleitoral que foi alvo de ataques e agressões veiculadas nas redes sociais do ex-parlamentar. A prisão preventiva foi decretada, junto com a remoção das postagens ofensivas.

Além disso, em 2017, Wladimir Costa foi condenado por abuso de poder econômico e gastos ilícitos, o que resultou na cassação de seu mandato de deputado federal. Antes de sua prisão, ele cumpria medidas impostas pelo TRE-PA, como a proibição de contato com Renilce Nicodemos, comparecimento mensal ao juízo eleitoral e o uso de tornozeleira eletrônica.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2025/09:23:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...