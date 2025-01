Suspeitos de matar PM morrem durante troca de tiros no Pará

Foto: Reprodução | A polícia informou que quando os agentes se preparavam para cercar o local, os dois indivíduos dispararam contra a guarnição.

Dois suspeitos de matar um policial militar no dia 31 de dezembro de 2024, em Mocajuba, no nordeste paraense, foram mortos na manhã desta quarta-feira (8), durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar no bairro Ianetama, em Castanhal.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com o apoio do 3° Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar.

A operação teve início após uma denúncia anônima, relatando que um dos suspeitos envolvidos na morte do policial militar Jair Augusto Farias Ramos estava escondido em uma residência no bairro Ianetama. A polícia informou que quando os agentes se preparavam para cercar o local, os dois indivíduos perceberam e tentaram fugir, disparando contra os policiais.

Em resposta, os agentes informaram que revidaram, atingindo os suspeitos. Ambos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Os agentes não sofreram ferimentos. Durante a operação, foram apreendidas duas armas de fogo: uma pistola calibre .40 com numeração raspada e outra arma calibre 32.

Entenda o caso

No dia 31 de dezembro de 2024, por volta das 22h, no município de Mocajuba, o policial militar Jair Augusto Farias Ramos foi alvo de disparos enquanto estava em frente à sua residência.

Dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra o policial, que foi socorrido ao Hospital Municipal de Mocajuba, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A operação desta quarta-feira faz parte das investigações em curso para identificar e prender os responsáveis pelo assassinato do policial, informou a Polícia Civil.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2025/08:58:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...