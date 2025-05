Condenado por homicídio preso em Santarém diz à PM que matou mulher no Maranhão por causa de trabalhos de ‘macumba’

Homem condenado por homicídio no Maranhão foi preso em Santarém — Foto: Jonas Mayk

De acordo com a Polícia Militar, ele foi condenado pelo crime e deveria se apresentar espontaneamente à justiça, o que não aconteceu. Ele foi preso na tarde de segunda (5) em Santarém.

Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio foi preso na tarde de segunda (5) em Santarém, no oeste do Pará. O crime aconteceu em 2018, no Maranhão, e à Polícia Militar ele revelou detalhes do crime.

O Tenente da PM Alciomar Silva contou que o homem falou sobre o crime. Ele contou à PM que matou a mulher por ela realizar trabalhos de “macumba” e que o nome dele estaria envolvido em um desses trabalhos. De acordo com o TJ do Maranhão, o homem chegou ao local, onde funciona um terreiro de umbanda e matou a vítima com golpes de faca.

“Agora a pouco quando fomos cumprir esse mandado de prisão, perguntamos a ele do que se tratava de fato e ele falou que foi uma mulher que tinha o ofício de trabalhar com ‘macumba’ e que citaram o nome dele nesta situação”, contou o tenente Alciomar.

O homem foi condenado a 6 anos de prisão em Seção do Tribunal do Júri (Júri Popular). Ele deveria cumprir a pena no regime semiaberto e se apresentar à Justiça de Santarém, onde estava morando, o que não aconteceu.

Por esse motivo, foi expedido mandado de prisão contra o homem. Ele foi localizado e preso pela Polícia Militar e apresentado na 16ª Seccional Urbana de Santarém.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2025/14:57:22

