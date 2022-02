Jacarés são flagrados andando por ruas de cidades no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – Imagens feitas por celular registraram os animais em vias públicas de Baião e Canaã dos Carajás.

Jacarés foram vistos circulando por áreas urbanas de cidades do interior do Pará. Imagens feitas por celular registraram os animais em vias públicas de Baião e Canaã dos Carajás. (As informações são do g1 Pará — Belém)

O primeiro registro foi em Baião, no Baixo Tocantins. O jacaré segue pela calçada. A outra imagem mostra um animal bem maior caminhando por uma avenida de Canaã dos Carajás, no sudeste do estado.

A Secretaria de Meio Ambiente de Canaã dos Carajás informou que equipes de Fiscalização e Proteção da Fauna monitoram a migração dos jacarés para os lagos públicos do município. De acordo com a secretaria, a movimentação é comum, já que rios, brejos e lagos são os habitats desses animais.

A Secretaria informou que vai inserir sinalizações de segurança no entorno dos locais e realizará a remoção dos jacarés para uma área de preservação ambiental do município.

O órgão pediu a atenção dos pedestres que transitam próximo aos lagos da região para evitar incidentes.

Jornal Folha do Progresso em 24/02/2022/10:39:10

