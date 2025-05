Indígena é conduzido à delegacia após atingir outro com golpe de facão, em Itaituba

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na manhã de domingo (4), na praia do Mangue, localizada na Aldeia do Mangue, no final da Sexta Rua, bairro Jardim das Araras.

Na manhã de domingo (4), por volta das 8h40, um indígena foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil após atingir outro indígena com um golpe de facão na região do antebraço. O caso ocorreu na praia do Mangue, localizada na Aldeia do Mangue, no final da Sexta Rua, bairro Jardim das Araras, em Itaituba (PA), área reconhecida como território indígena.

O autor do golpe apresentava uma lesão na cabeça e relatou ter sido atingido pela vítima com uma garrafa de vidro, o que resultou em quatro pontos cirúrgicos. Já a vítima, após ser atendida no pronto-socorro, foi encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós para avaliação médica especializada devido à gravidade do ferimento.

Após o atendimento hospitalar, o indígena que utilizou o facão foi conduzido para a delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Fonte: Giro Portal/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2025/13:56:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...