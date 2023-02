Condutor de escavadeira que esmagou banheiro matando colega de trabalho é enquadrado por crime de trânsito

(Banheiro químico com trabalhador dentro foi esmagado por escavadeira hidráulica — Foto: Reprodução / redes sociais) – Crime aconteceu na manhã de quarta-feira (8) em uma obra de reservatório no distrito de Porto Trombetas.

O condutor de uma escavadeira hidráulica que esmagou um banheiro químico provocando a morte de um colega de trabalho em uma área de obra do reservatório SP 25, da Mineração Rio do Norte (MRN), no distrito de Porto Trombetas, município de Oriximiná, oeste do Pará, foi enquadrado por homicídio culposo no trânsito, previsto no Art. 302 do CTB.

De acordo com o delegado de Polícia Civil de Oriximiná, Igor Belchior, se identificou nas diligências que o condutor agiu motivado por raiva ao tomar conhecimento que seria demitido pela empresa AC Parceria, terceirizada contratada pela MRN para obras de terraplanagem e construção civil. O condutor foi preso e conduzido pela polícia para a Unidade Integrada de Polícia (UIP) de Oriximiná.

“A polícia foi acionada e prontamente realizou diligência e identificou que um funcionário sabendo que ia ser demitido, com raiva e pra se vingar da empresa, decidiu pegar uma escavadeira e amassar um banheiro químico, e infelizmente tinha alguém dentro do banheiro. Ele alegou que não sabia que havia alguém lá dentro. Infelizmente, essa pessoa veio a óbito devido ao peso da escavadeira. A perícia constatou a causa do óbito como traumatismo craniano, quer dizer, ele morreu praticamente ali no local. Quando chegou ao hospital já estava sem vida”, contou Igor Belchior.

Ainda de acordo com o delegado, foi arbitrada fiança para o condutor da escavadeira, mas ele não pagou. “Nós arbitramos fiança porque o Art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro permite que seja arbitrada fiança. Como ele não pagou, ficou recolhido na nossa carceragem e será encaminhado ao poder judiciário, que vai tomar as medidas que julgar cabíveis ao caso”, pontuou.

O crime

Um trabalhador morreu na manhã de quarta-feira (8) após o banheiro químico onde ele estava ser esmagado por uma escavadeira hidráulica em uma área de obras do reservatório SP 25, onde estão sendo realizados serviços de terraplanagem e construção civil pela empresa AC Parceria, contratada pela Mineração Rio do Norte (MRN) em Porto Trombetas, município de Oriximiná, no oeste do Pará. A vítima Anderson Brito era natural de Terra Santa.

Segundo funcionários da empresa AC Parceria, que trabalhavam com Anderson, ele tinha entrado no banheiro há poucos minutos quando a estrutura foi esmagada pela escavadeira que estava sendo operada por um funcionário da terceirizada, que alegou que não sabia que tinha alguém dentro do banheiro químico que foi destruído.

Logo após o ocorrido, a polícia foi acionada e se deslocou para o reservatório SP 25 para isolar a área e levantar informações. O condutor da escavadeira foi preso. (As informações são do Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA).

Jornal Folha do Progresso em 09/02/2023/17:49:45

