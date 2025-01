Confira Aqui Quais São As Maiores Casas de Apostas do Mundo

Foto: Freepik | Existem milhares de casas de apostas online no mundo, mas nem todas estão disponíveis no Brasil. Isso porque o mercado de apostas no Brasil foi recentemente regulado e apenas empresas licenciadas podem operar.

Apesar disso, ainda assim estamos falando de dezenas de plataformas disponíveis para brasileiros. E no meio de tantas opções, fica difícil encontrar escolher. E os apostadores que não tem muita paciência para fazer pesquisas e descobrir qual é a melhor acabam indo com as mais populares ou maiores.

Se este é o seu caso, continue lendo, pois aqui vamos apresentar as maiores casas de apostas do mundo que estão disponíveis no Brasil. Também vamos apresentar alguns detalhes sobre o funcionamento dessas plataformas e se elas realmente valem a pena.

Bet365

A Bet365 é uma empresa de apostas fundada no Reino Unido nos anos 2000, o que faz dela uma empresa veterana com mais de duas décadas de existência. Levantamentos de receitas apontam que essa plataforma está disponível em mais de 100 países e conta com dezenas de milhões de usuários cadastrados.

Um dos segredos por trás deste sucesso é o trabalho de Denise Coates, fundadora da empresa, principal acionista e uma das executivas por trás da Bet365 atual. Denise Coates é considerada uma empresária bilionária e conhecida por faturar mais do que os presidentes das empresas do S&P 500, um índice com as principais empresas dos EUA.

Betano

A Betano é uma casa de apostas fundada em 2019 com sede na Grécia e considerada a maior plataforma de apostas disponível no Brasil. Essa plataforma é conhecida por ter patrocinado algumas edições do Brasileirão Série A, o principal campeonato de futebol do Brasil, além de alguns clubes de futebol importantes do país.

A princípio é surpreendente ver uma empresa tão nova no topo de um mercado tão competitivo quanto o brasileiro. Mas a verdade é que a Betano é propriedade da Kaizen Gaming International Ltd, um grupo especializado no setor de apostas.

Portanto, a Betano foi concebida para ser um sucesso, não é uma empresa que começou do zero, mas uma plataforma feita sob medida para dominar o mercado de apostas.

Brazino777

O Brazino777 não é necessariamente uma das maiores plataformas de apostas disponíveis no Brasil, mas ela certamente é uma das que mais cresceram nos últimos anos. Tudo isso por causa de suas campanhas de marketing bem-sucedidas.

Uma delas foi o lançamento da música “Jogo da Galera”, uma versão da música de funk “Baile de favela”. A música Jogo da Galera se tornou viral no Brasil e chegou a ser mencionada por diversos influenciadores brasileiros.

O que faz uma casa de apostas ser grande?

As casas de apostas mencionadas aqui estão entre as mais acessadas por brasileiros. Mas é importante destacar que elas são necessariamente as melhores, são apenas as mais populares.

Na hora de se cadastrar em uma plataforma, é importante levar outras coisas em consideração além da popularidade. Estamos falando de mercados de apostas disponíveis, como é o serviço de atendimento ao cliente, o tamanho das odds oferecidas, entre outras coisas.

Mas a verdade é que as maiores casas de apostas, que foram citadas neste artigo, se saem bem nesses critérios. Só destacamos que as maiores não são necessariamente as melhores porque é importante que você faça escolhas com base em análises próprias e não apenas porque um site é popular.

Vale a pena usar apenas as maiores casas de apostas?

Você provavelmente vai se sair bem usando as plataformas mais populares, mas é importante destacar que você não é obrigado a ficar usando apenas elas. A verdade é que existem plataformas pequenas que são interessantes, seja por oferecer promoções especiais, por atender bem os clientes ou por outros motivos.

Portanto, lembre-se, você pode ter uma conta em várias plataformas ao mesmo tempo e usar a plataforma que oferece as odds mais altas no momento para apostar, uma estratégia bem inteligente.

