Gasolina ficará mais cara nos próximos dias; veja o preço

Aumento do preço dos combustíveis. Pará. | Wagner Almeida / Diário do Pará.

Preço da gasolina e do diesel vai aumentar a partir do próximo dia 1º de fevereiro nos postos de combustíveis em todo o país em função da alteração nos valores do ICMS

A partir do dia 1º de fevereiro próximo, o preço da gasolina e do diesel vai aumentar nos postos de combustíveis, em função da alteração nos valores do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incidem sobre os recursos energéticos. O crescimento valerá para todos os estados brasileiros e ocorre em momento de pressão sobre a política de preços da Petrobras.

A mudança em relação ao ICMS foi aprovada em novembro de 2024, em reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). No caso da gasolina, a cobrança do tributo deve subir R$0,10, passando de R$1,3721 para cerca de R$1,47 por litro. Um salto de 7,14%. Já para diesel e biodiesel, o ICMS subirá de R$1,0635 para R$1,12 por litro, um crescimento de 5,31%.

Em Belém, motoristas que utilizam o veículo para trabalhar ficaram surpresos com a notícia, uma vez que os preços atuais já pesam no bolso e sobrecarregam o orçamento no fim do mês. É o caso do taxista Antônio Corrêa, 56 anos, que já varia entre etanol e gasolina para não ficar no prejuízo. Segundo ele, essa é uma estratégia, já que de qualquer forma precisa trabalhar independentemente do valor do combustível. “Não tem saída, não tem como fugir, a gente tem que abastecer senão, não roda. Mas nesse carro que uso, o etanol até rende mais que a gasolina, melhora o desempenho. Mas é isso, a gente faz o que pode”, disse.

O motorista por aplicativo Fábio Fernandes, de 46 anos, tinha esperança de queda nos preços. “Mas só está aumentando, do jeito que está já está muito caro, nem sabia que ia subir novamente. O que tenho feito é pesquisar, abasteço onde é mais em conta e estou usando etanol também”, afirma.

Fonte: Wagner Almeida / Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/10:38:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...