Confira o que abre e o que fecha no Pará durante o Carnaval

Órgãos públicos municipais e estaduais funcionarão normalmente. Pontos facultativos nos dias 15, 16 e 17 foram cancelados.(Foto:Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

O Parque do Utinga terá funcionamento normal durante o carnaval (Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

Com sua realização cancelada em razão da pandemia do coronavírus, o Carnaval 2021 será bastante diferente dos realizados nos anos passados e muitos órgãos públicos e espaços públicos e privados manterão seus funcionamentos normais. Confira.

SUPERMERCADOS

Segundo a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), não há orientação única quanto aos horários de supermercados nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, sendo cada estabelecimento responsável pelo seu próprio esquema de funcionamento.BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febrabab) informou que o Banco Central decidiu manter o calendário de feriados bancários nos dias 15 e 16 de fevereiro, não havendo atendimento ao público nesses dias.

Já na quarta-feira de cinzas, dia 17, o início do expediente será às 12h, com encerramento no horário habitual de cada agência.COMÉRCIOO Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém afirmou que os três dias que envolvem o carnaval serão dias normais para o comércio varejista de Belém. Lojas em vias públicas poderão funcionar de acordo com Decreto municipal, de 08h às 20h, enquanto que lojas em shoppings e centros comerciais poderão funcionar das 10h às 22h.

Esses são os horários permitidos, cabendo a cada estabelecimento ajustar seus horários dentro dessas regras.ÓRGÃOS PÚBLICOSA Prefeitura Municipal de Belém informou que não haverá ponto facultativo nos órgãos e entidades municipais nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.

Ou seja, todos os estabelecimentos administrados pelo executivo municipal funcionarão normalmente em todos estes dias. A Secretaria Municipal de Administração (Semad) considerou que a adoção dos pontos facultativos no carnaval e quarta-feira de cinzas poderia incentivar a aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados, contrariando os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades em saúde. JUDICIÁRIOAté a publicação desta reportagem, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) não publicou ato normativo que altere os horários ou esquemas de funcionamento do Poder Judiciário no Estado.

LAZERA Estação das Docas funcionará diariamente das 10h às 00h, conforme estabeleceu decreto estadual de combate à covid-19.O Parque Zoobotânico Mangal das Garças também estará aberto no período de carnaval, de 8h às 18h, com exceção da segunda-feira, dia 15, quando fechará para manutenção semanal.

Já o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna não terá manutenção semanal na próxima terça-feira, dia 16, funcionando excepcionalmente das 6h às 17h. Nos demais dias, o Parque funcionará normalmente.

SHOPPINGS- Shopping CastanheiraDe 15 (segunda) a 17 de fevereiro:Lojas e Praça de Alimentação: 10h às 22hAcademia e Cinemas: conforme a programação- Bosque Grão ParáDe 15 (segunda) a 17 de fevereiro:Lojas e Praça de Alimentação: das 10h às 22hLazer e Entretenimento: das 14h às 22hCinemas e Restaurantes: conforme a programação- Boulevard Shopping:De 15 (segunda) a 17 de fevereiro:Lojas e Praça de Alimentação: 10h às 22hRestaurantes: 11h às 24hCinema conforme a programação- Shopping Pátio BelémDe 15 (segunda) a 17 de fevereiro:Lojas, Praça de Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Academia e Cinema conforme a programação- Metrópole Ananindeua15 de fevereiroLojas, Praça de Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Cinema conforme a programaçãoPolícia federal: fechadaSupermercado: das 8h às 22hLaboratório: das 7h às 13h16 de fevereiroLojas, Praça de Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Cinema conforme a programaçãoPolícia federal: fechadaSupermercado: das 8h às 22hLaboratório: fechado17 de fevereiroLojas, Praça de Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Cinema conforme a programaçãoPolícia federal: das 12h30 às 17h, só para atendimentos sobre passaporteSupermercado: das 8h às 22h

Laboratório: das 7h às 17h

Por:Thalles Leal

