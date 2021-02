Homem compra carro roubado de locadora e vai preso em Redenção, no Pará

Veículo foi recuperado por agentes rodoviários federais no quilômetro 0 da BR-158, no sudeste paraense – (Foto:Reprodução)

Um homem foi preso pelo crime de receptação no município de Redenção, no sudeste paraense, na manhã desta segunda-feira (1º). A detenção ocorreu durante uma fiscalização de rotina de policiais rodoviários federais. O condutor, que não teve a identidade informada pelas autoridades, foi abordado no quilômetro 0 da BR-158. Ele dirigia um veículo Renault Logan de cor branca e não apresentou o Certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) ao ser indagado pelos agentes.

Os procedimentos de fiscalização dos elementos de identificação veicular continuaram e constataram vários sinais de adulterações. Após consultas aos sistemas da PRF, os policiais identificaram o verdadeiro carro, emplacado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e que pertencia a uma empresa de aluguel de veículos. O automóvel tinha uma ocorrência registrada em 17 de março 2020, na capital paulista.

Questionado sobre a propriedade do veículo, o condutor relatou que conhecia a origem ilícita e que comprou pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na cidade de Santana do Araguaia. Além disso, ele relatou que tinha ciência que o vendedor do veículo alugou o carro e não devolveu.O veículo recuperado e o condutor foram encaminhados à Polícia Civil de Redenção para os procedimentos legais.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...