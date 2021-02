Uso de ivermectina leva a hepatite medicamentosa

Jovem está a passo de precisar de transplante de fígado, diz o médico (Foto:Ascom Polícia Civil)

Médico relata caso de paciente que chegou ao hospital por ‘tratar’ covid com vermífugo

O médico pneumologista, que é presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia (SPPT), Frederico Fernandes, relatou no Twitter o caso de uma paciente que contraiu hepatite medicamentosa devido ao uso de ivermectina no “tratamento” contra a covid-19. Até o fabricante do remédio descartou o uso para doenças que não estejam na bula.

“Me solicitaram uma avaliação para uma paciente com hepatite medicamentosa. Ganha um troféu quem adivinhar qual medicação foi a culpada”, relata Fernandes. “Pois é… Hepatite medicamentosa por ivermectina. 18 mg por dia por uma semana. Por covid leve em jovem”, completa o pneumologista em outra mensagem.

Pois é.

Hepatite medicamentosa por Ivermectina. 18 mg por dia por uma semana.

Por COVID leve em jovem.

Muito triste ver uma pessoa jovem a ponto de precisar de transplante por usar uma medicação que não funciona em uma situação que não precisa de remédio algum.

— Fred Fernandes (@FredLAFernandes) February 6, 2021

De acordo com o médico, a jovem “está a um passo de precisar de um transplante de fígado” por usar ivermectina. “Muito triste ver uma pessoa jovem a ponto de precisar de transplante por usar uma medicação que não funciona em uma situação que não precisa de remédio algum”, assinalou o médico na rede social.

“Ivermectina é uma droga segura, usada há muitos anos. Os casos de toxicidade são raros. Contudo, o problema na pandemia é que ela passou a ser entendida como uma solução para um mal para o qual ela não foi indicada e não tem, até o momento, nenhuma comprovação científica de que funcione contra Covid-19”, explicou Fernandes, em entrevista ao Portal do ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico.

