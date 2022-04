Confira os 41 modelos de celulares que deixarão de operar o WhatsApp em abril

(Foto:Reprodução) – A Meta anunciou recentemente que a partir do dia 30 de abril alguns modelos de celular deixarão de operar o WhatsApp. Isso porque, devido a uma atualização do aplicativo alguns sistemas operacionais não serão mais compatíveis.

Atualmente, em uma era super tecnológica, ficar sem um meio para se comunicar pode ser bem difícil. No entanto, isso é o que vai acontecer com milhares de brasileiros caso não troquem os seus celulares. (As informações são do Ester Farias).

Confira a seguir os sistemas operacionais Android que não receberão mais suporte do WhatsApp:

Android 1.0;

Android 2.0;

Android 3.0;

Android 4.0.

Sendo assim, todos os dispositivos móveis que possuem um dos sistemas citados acima deixarão de operar o WhatsApp a partir de 30 de abril de 2022. Confira a lista dos modelos dos celulares a seguir:

Apple iPhone 6S;

Apple iPhone 6S Plus;

Apple iPhone SE;

Archos 53 Platinum;

Caterpillar Cat B15;

Faea F1;

HTC Desire 500;

Huawei Ascend D2;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend Mate;

Lenovo A820;

LG Enact;

LG Lucid 2;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus F5;

LG Optimus F6;

LG Optimus F7;

LG Optimus L2 II;

LG Optimus L3 II;

LG Optimus L3 II Dual;

LG Optimus L4 II;

LG Optimus L4 II Dual;

LG Optimus L5 II;

LG Optimus L5 II Dual;

LG Optimus L7 II;

LG Optimus L7 II Dual;

Samsung Galaxy Ace 2;

Samsung Galaxy Core;

Samsung Galaxy S3 mini;

Samsung Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy Xcover 2;

Sony Xperia M;

THL W8;

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight;

ZTE Grand Memo;

ZTE Grand S Flex;

ZTE Grand X Quad v987;

ZTE V956 – UMi X2.

Posto isto, os proprietários desses aparelhos precisarão trocar de celular para conseguir continuar usando o WhatsApp. Caso exista a possibilidade, é possível atualizar o sistema operacional instalando a versão do Android 11 Go edition.

Nova versão do WhatsApp não é bem aceita

O WhatsApp disponibiliza uma versão Web para que os usuários possam acessar suas contas pelo computador. Embora muitas vezes a opção facilita a vida das pessoas, nem sempre o sistema funciona da forma esperada.

No início do mês de abril, muitos usuários reclamaram em suas contas do Twitter que o mensageiro para navegador estava lento, mesmo após as mensagens aparecerem o histórico do que foi enviado antes no celular não constava.

Segundo a empresa, os problemas estão relacionados ao novo recurso que permite a conexão simultânea de uma mesma conta em até quatro dispositivos. A ferramenta tem sido implementada aos poucos desde o ano passado, mas esse processo tem impactado os usuários

Como o WhatsApp Web funciona

Antes do novo recurso, o celular funcionava como o dispositivo principal para que fosse possível acessar as mensagens pelo computador. Era como se o dispositivo móvel só “espelhava” o conteúdo.

Todavia, agora, é preciso apenas sincronizar os dados do celular com o histórico de mensagens para outros dispositivos. Assim, é possível acessar as informações sem precisar do smartphone.

“Quando um dispositivo complementar [computador] é vinculado, o dispositivo principal [celular] criptografa um pacote de mensagens de conversas recentes e as transfere para o dispositivo recém-vinculado”, explicou a plataforma.

Em suma, é como se o novo dispositivo recebesse uma “chave de acesso” para baixar, descriptografar e armazenar as informações que estão no celular. Assim, após o processamento, o computador apaga essa chave, mas continua conectado ao histórico de mensagens.

“Outros dados exigem mais do que uma transferência inicial a partir do telefone”, explica a empresa em seu site, sem detalhar quais dados são esses.

Contudo, é importante frisar que o mensageiro utiliza o método de sincronização, usado quando uma atualização é feita pelo celular, como quando um novo contato é adicionado, uma conversa é silenciada ou uma mensagem é marcada como favorita, além de disponibilizar a opção de figurinhas ou adesivos.

