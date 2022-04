PF cumpre mandados na Bahia e Portugal para combater tráfico de internacional de drogas

(Foto:Divulgação/Polícia Federal) – Uma operação da Polícia Federal combate o tráfico de drogas e cumpre mandados em Salvador e nas cidades do Porto e Braga, em Portugal, na manhã desta terça-feira (19).

A Operação Descobrimento tem o objetivo de desarticular organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína.

Estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. (As informações são do correio24horas).

Segundo informações da Polícia Federal, as investigações começaram após a polícia encontrar 595kg de cocaína em um jato executivo Dassault Falcon 900, pertencente a uma empresa portuguesa de táxi aéreo, pousou no aeroporto internacional de Salvador para abastecimento, no ano passado.

Depois da apreensão, a polícia identificou a estrutura da organização criminosa atuante nos dois países, composta por fornecedores de cocaína, mecânicos de aviação e auxiliares (responsáveis pela abertura da fuselagem da aeronave para acondicionar o entorpecente), transportadores (responsáveis pelo voo) e doleiros (responsáveis pela movimentação financeira do grupo).

As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Salvador/BA e pela Justiça portuguesa. A Justiça brasileira também decretou medidas patrimoniais de apreensão, sequestro de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias usadas pelos investigados.

No curso das investigações, a PF contou com a colaboração da DEA (Drug Enforcement Administration – Agência norte-americana de combate às drogas), da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária Portuguesa e do Ministério Público Federal.

