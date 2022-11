Confronto de manifestantes contra a tropa de choque da PRF com estilingue vira meme e faz sucesso nas redes sociais;veja fotos e vídeos

Estátua do Garimpeiro (simbolo da cidade) ganhou um estilingue no pescoço- (foto: Rede Social)

Estilingue-arma de arremesso constituída de uma forquilha provida de um par de elásticos presos a uma lingueta de couro, com que se lançam pedras para matar pássaros; atiradeira, bodoque.

Após manifestantes que interditavam a rodovia BR 163 em Novo Progresso, enfrentarem os policiais da tropa de choque da PRF , com rojões e estilingue, as imagens viraram meme nas redes sociais. O caso foi registrado no dia 7 de novmebro de 2022.

As imagens foram gravadas no interior do estado do Pará, na cidade de Novo Progresso, por populares. O Jornal Folha do Progresso fez uma busca encontrou as imagens mais interessantes nas redes. Veja algumas abaixo e no youtube

Tropa de elite

Treinamento em clube de tiro ao alvo

