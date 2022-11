Tropa de choque da PRF tenta dispersar manifestantes para liberar rodovia em Novo Progresso;OUVE CONFRONTO!

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Manifestantes, revoltados com uso da força pela PRF, começara a depredar as viaturas, e forçaram a retirada dos policiais.

Uma criança foi socorrida e atendida na emergência do Hospital Municipal, com intoxicação do gás, usado pelos policiais para dispersar os manifestantes, o estado de saúde é bom, disse uma enfermeira. Ele já recuperou esta bem, concluiu.

