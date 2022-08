Consignado do Auxílio Brasil vai começar em setembro

(Foto:Divulgação/PM) – Quem ganha o benefício social pode comprometer até 40% da parcela mensal do benefício. Saiba mais sobre essa nova linha de crédito.

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil deve ser concedido até o início de setembro, afirmou ontem (17) o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. O decreto que regulamenta a liberação desse tipo de crédito foi publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira e o Ministério da Cidadania trabalha em normas complementares para o início das operações.

A possibilidade de ter crédito bancário consignado era restrita a servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS e assalariados do setor privado. Porém, a Lei nº 14.431/2022, sancionada no último dia 4 pelo presidente da República, liberou essa modalidade para as famílias que ganham o benefício social que substituiu o Bolsa Família.

“Já temos quase 17 instituições financeiras homologadas pelo Ministério da Cidadania aptas à concessão do empréstimo consignado. É um número que mostra o interesse do mercado em disponibilizar o crédito para essa população”, ressaltou Bento.

COMO FUNCIONA?

O crédito consignado é mais vantajoso do que outros empréstimos disponíveis nos bancos porque tem juros mais baixos. Isso porque a instituição financeira tem a garantia de receber o dinheiro liberado de volta, uma vez que o valor de cada parcela será descontado automaticamente direto do benefício.

Desta forma, o cidadão que obtiver o crédito consignado não vai receber o valor integral do Auxílio Brasil, mas sim a quantia que sobrar após o abatimento feito pelo banco. De acordo com as regras aprovadas, o percentual máximo que poderá ser comprometido com as parcelas do empréstimo é de 40% do benefício.

Apesar da parcela atual ser de R$ 600,00, quantia que será repassada de forma emergencial até dezembro, o valor extra de R$ 200,00 não será levado em conta. Sendo assim, os 40% serão calculados em cima da parcela original. Portanto, quem ganha o valor mínimo de R$ 400,00 poderá assumir parcelas mensais de até R$ 160,00. Logo, restariam só R$ 240,00 do Auxílio Brasil para o trabalhador sacar após o desconto feito pela União. (Com informações do JC Concursos).

Jornal Folha do Progresso em 18/08/2022/

