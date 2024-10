Vereador mata a ex-mulher, o irmão dela e comete suicídio em Mato Grosso

Foto: Reprodução | Vereador de Ribeirão Cascalheira (780 km de Cuiabá), José Soares de Souza, o Zé Fadiga, matou a ex-mulher e o irmão dela, na tarde de sábado (26), na zona rural da cidade. Depois do crime, ele fugiu e ao ser abordado pelos policias, cometeu suicídio.

De acordo com as informações apuradas pelo Gazeta Digital, equipe da PM foi acionada por volta das 14h18. Testemunhas relataram que um duplo homicídio tinha acontecido no Distrito Novo Paraíso e que o suspeito era o vereador Zé Fadiga.

As vítimas foram identificadas como Odélio José da Silva, 48, e Olindina Maria da Silva, 42. Olindina era casada com o vereador e Odélio é irmão dela, ex-cunhado do suspeito. Depois do crime, José fugiu em um Sienna prata.

Equipe da PM saiu em rondas e o localizou o veículo na rodovia, sentido contrário, em alta velocidade. Na tentativa de abordagem, o suspeito chegou a jogar o carro contra a viatura, quase batendo de frente.

Em acompanhamento por mais 10 km, o suspeito perdeu o controle da direção, saiu da pista. Ele abandonou o veículo com uma arma de fogo em punhos e disparou um tiro na cabeça, morrendo no local.

Cena foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial (Politec). Caso é investigado.

Preso por violência doméstica

Zé Fadiga, vereador pelo MDB, foi denunciado em junho deste ano pelo MPE. Ele foi acusado de agressão, ameaça e cárcere privado contra Olindina. Ele chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi liberado.

Fonte: Fonte: Gazeta Digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2024/09:43:10

