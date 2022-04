Consórcio vai operar Rodovia Santarém-Cuiabá por dez anos

Fila na rodovia BR 163 (Foto:Jornal Folha do Progresso) – A BR-163, conhecida como Santarém-Cuiabá, é um dos corredores econômicos mais importantes do Brasil, pricipalmente, para o escoamento da produção de grãos. A nova operadora vai administrar mais de mil quilômetros de estrada.

O governo federal e o consórcio Via Brasil BR163 assinaram nesta sexta-feira (1º) o contrato de concessão da BR 163/230 entre Mato Grosso e Pará. O consórcio vai operar a rodovia por dez anos, prorrogáveis por mais dois, e deve investir aproximadamente R$ 2 bilhões.

A nova operadora vai administrar mais de mil quilômetros de estrada. A rodovia é importante para o escoamento da produção agrícola. O trecho concedido fica entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, no Pará, onde tem um terminal portuário. (A informação é da Agência Brasiil|)

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, estão previstas três praças de pedágio, em Itaúba e Guarantã do Norte, no Mato Grosso, e Trairão, no Pará. O projeto inclui descontos para pagamento eletrônico e pontos de parada para caminhoneiros.

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, destacou o serviço de atendimento aos usuários.

O leilão da rodovia foi em julho do ano passado. O consórcio Via Brasil BR163 foi o vencedor ao oferecer o menor valor de pedágio: sete centavos por quilômetro rodado.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/04/2022/10:57:19

