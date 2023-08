Construção do Monumento do Cristo Redentor está em fase final em Novo Progresso

As imagens foram cedidas pelo Nardino (NP Drones) ao Jorna Folha do Progresso

A obra, que se iniciou em 13 de março de 2023, custará, ao todo, R$ 1.589.684,18 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil seiscentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), com recursos próprios através do tesouro municipal.

Leia Também:Prefeitura de Novo Progresso constrói estátua religiosa ao modelo do Cristo Redentor no valor de mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)

A base estrutural pronta para receber o monumento com 10 metros, construído em outro estado, chegou neste sábado, 26 de agosto em Novo Progresso. As peças foram transportadas da cidade de Sinop (MT) para Novo Progresso em um caminhão. A empresa especializada para transportar e colocar, utilizou um guindaste hidráulico com método de rapel para colocar as peças do Cristo com total segurança e de forma mais célere possível. Também foram utilizados andaimes pelas equipes, nas partes mais baixas do monumento e com acesso mais fácil.

A obra já está em fase final e a previsão é de que nas próximas três semanas o trabalho seja finalizado.

O projeto de construção da estátua, é do arquiteto e urbanista Paulo Henrique de Oliveira Abreu, da empresa Amazônia Negócios Consultoria e Serviços Eireli, com sede em Cuiabá, no Mato Grosso.

A primeira estátua religiosa da cidade de Novo Progresso, município com pouco mais de 30 mil habitantes no sudoeste do estado do Pará, está sendo construída com recursos próprios da prefeitura, em uma área de 2.130,21 m², se encontra em fase final de execução e deve ser entregue nos próximos dias aos progressenses.

O monumento em modelo ao Cristo Redentor está sendo construído em uma área de 2.130,21 m², a estatua terá 10 metros.

A prefeitura de Novo Progresso ainda não divulgou data e programação para a inauguração do monumento.

