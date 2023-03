Prefeitura de Novo Progresso constrói estátua religiosa ao modelo do Cristo Redentor no valor de mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)

A primeira estátua religiosa da cidade de Novo Progresso, município com pouco mais de 30 mil habitantes no sudoeste do estado do Pará, esta sendo construída com recursos da prefeitura, em uma área de 2.130,21 m².

O monumento em modelo ao Cristo Redentor está sendo construído em uma área de 2.130,21 m², a estatua terá 10 metros.

Escada- Edificação vertical que interliga a área do estacionamento a base do cristo com um número total de 65 degraus, totalizando 66,12 m². Deve ser executada conforme o projeto Arquitetônico.

Estacionamento- Área ao entorno do cristo, criado para estacionamento com capacidade de 26 vagas, além de um espaço para lazer e contemplação, totalizando 2.130,21 m². Deve ser executada conforme o projeto Arquitetônico.

Bancos: – Serão instalados 8 bancos metálicos com encosto, 1,60 m de comprimento, em tubo de aço carbono com pintura eletrostática, sobre piso de concreto existente.

A obra foi licitada em outubro de 2022, com pregão fracassado e uma 2ª Chamada foi realiza, a ordem de serviço foi em março de 32023 o contrato com a empresa Progeo foi assinado pelo prefeito Gelson Dill (MDB), em novembro de 2022.

A ordem de Serviço para início da obra, foi assinada pelo prefeito Gelson Dill (MDB), foi divulgada pela prefeitura no Diário Oficial do dia 13 de março de 2023. (veja abaixo)

Lançada em 13 de março de 2023, a obra custará, ao todo, R$ 1.589.684,18 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil seiscentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), com recursos próprios através do tesouro municipal.

O projeto de construção da estátua, é do arquiteto e urbanista Paulo Henrique de Oliveira Abreu, da empresa Amazônia Negócios Consultoria e Serviços Eireli, com sede em Cuiabá, no Mato Grosso.

A empresa responsável pela execução da obra é a “PROGEO – ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA”,

Veja maquete da obra

Todo o complexo da obra, é dividido em três sub-itens, base, cristo, escada e estacionamento, gerando uma área total a ser executada de 2.358,42 m². A escada terá

Construção de monumento cristo e urbanização do entorno, esta localizada na rua Antonio Vicente Teixeira, Bairro Jardim Europa, no Município de Novo Progresso – PA.

Veja todo projeto da obra clique AQUI

Uma obra de R$ 1.5 mi

O Monumento do Cristo, que deve estar pronto em 270 dias para ser inaugurado em Novo Progresso, já causou polêmica no município.

Divulgado e licitado em outubro de 2022, pela prefeitura de Novo Progresso, a estatua do cristo causou polêmica entre moradores favoráveis e contra a obra no município.

Nesta semana um morador divulgou nas redes sociais um vídeo mostrando a obra em andamento, em comentário ele questiona o valor de mais de R$1,5 mi, em município que não tem um atendimento hospitalar digno. A postagem na rede viralizou entre os favores e contra a obra.

Assista ao video

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 21/03/2023/12:20:24

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

