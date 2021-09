Consumidor é detido após quebrar tablet de concessionária de energia, em Itaituba

Segundo informações repassadas, o fato ocorreu no momento em que funcionários da empresa estavam realizando o corte de energia na residência do homem, por falta de pagamento. (Foto: Sanmuel Cajado)

Um homem, que não teve identidade revelada, foi detido na manhã desta sexta-feira (10), no Bairro Bom Remédio, no município de Itaituba, após quebrar um tablet de uma concessionária de energia.

Segundo informações repassadas, tudo aconteceu no momento em que funcionários da empresa estavam realizando o corte de energia na residência do homem, o qual não gostou da ação e, assim, acabou quebrando o equipamento.

Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada, e uma guarnição seguiu para o local, onde o homem foi orientado a arcar com o dano que cometeu; porém, segundo o Sargento Mota, ele resistiu.

“A gente o convidou, várias vezes, para arcar com os danos, porém ele resistiu arcar com os danos que ele cometeu no tablet do funcionário […]”, disse Mota.

Em função disso, o homem foi encaminhado à 19ª Seccional de Polícia Civil, para procedimentos.

As informações são do Plantão 24horas News. 10/09/2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...