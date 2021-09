Fachin nega habeas corpus de deputados bolsonaristas para Zé Trovão

(Foto:Crédito: Reprodução – Bolsonarista Zé Trovão está foragido

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin negou nesta sexta-feira (10) o pedido de habeas corpus apresentado pelos deputados bolsonaristas Vitor Hugo (PSL-GO) e Carla Zambelli (PSL-SP) em benefício do caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, que está foragido no México e ainda não foi preso.

Zé Trovão é um dos líderes das manifestações em favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que orientou caminhoneiros e outros bolsonaristas a “invadirem” Brasília no dia 7 de setembro, com ameaças principalmente ao STF.

Na quinta (9), a Polícia Federal incluiu o nome de Zé Trovão na lista da Interpol, após uma ordem judicial do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Como o manifestante está em território estrangeiro, a ordem de prisão precisa ser cumprida pelas autoridades mexicanas, e o país precisa extraditá-lo ao Brasil.

Com ordem de prisão expedida, Zé Trovão continua dando instruções para apoiadores de Bolsonaro pelo Brasil, por meio das redes sociais. Um dos principais meios de comunicação é um canal do Telegram com mais de 24 mil seguidores.

*Com informações do jornal O Globo e do Estadão Conteúdo.

