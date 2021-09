PRF acaba com último bloqueio e libera passagem de veículos na BR-163 em Matupá no MT

O trecho que ainda estava interditado foi desobstruído na manhã desta sexta-feira (10). (Foto: Varlei Córdova/Agora MT – Ilustrativa)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desativou o último bloqueio existente na BR-163 na manhã desta sexta-feira (10), em Mato Grosso. O ponto de manifestação feito por caminhoneiros e apoiadores do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) estava localizado no município de Matupá (695 km de Cuiabá).

Agora, está ativo apenas um, no km 0 da BR-158, em Confresa (1.160 km de Cuiabá). Nesse ponto, a passagem está liberada apenas para automóveis, ambulâncias, carreta ou caminhões que estivessem com cargas perecíveis ou vivas.

Na quinta-feira (09), o juiz da Segunda Vara Federal em Mato Grosso, Rodrigo Gasiglia de Souza, concedeu uma liminar para que diversos trechos da BR-163 fossem liberados.

Na decisão, o juiz ressaltou que o direito às manifestações é constitucional, mas que o exercício de tal direito não pode restringir ou obstacularizar outros direitos igualmente fundamentais, o que pode causar risco à saúde, segurança e necessidade de locomoção de pessoas e transporte de cargas.

Entretanto, ainda existem outros 12 pontos de manifestações no Estado, mas nesses locais não existem impedimentos de passagens de veículos.

Os protestos que exigem a saída de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e também o voto impresso tiveram início na terça-feira (07), sendo realizados em todo Brasil.

Veja lista dos pontos de manifestação:

BR-158 os manifestantes se concentram no km 565, em Água Boa.

BR-174 a manifestação acontece no km 288, em Pontes e Lacerda.

BR-070 os atos são realizados no km 005 em Barra do Garças, km 272 e 282 em Primavera do Leste, km 376 e 383 em Campo Verde e no km 517 – Imigrantes, Várzea Grande.

BR-163 km 687 em Lucas do Rio Verde, km 821 em Alto da Glória – Sinop, km 593 e 601 em Nova Mutum, km 745 em Sorriso, km 1055 em Guarantã do Norte e km 1036 em Matupá.

BR 364 foi registrado um ponto no km 396 em Cuiabá.

