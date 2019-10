Contra fatores internos e externos, Vasco tenta voltar a vencer

(Foto:Reprodução) – Time reclamou incisivamente da arbitragem nos dois últimos jogos e tem as próprias limitações para lidar, mas precisa superar tais problemas e conquistar os três pontos

“Quantos pontos nós perdemos?”. Reclamações como a de Vanderlei Luxemburgo deram o tom nos últimos dias do Vasco. Principalmente por conta do gol de Werley contra o Corinthians, anulado por impedimento com o auxílio do árbitro de vídeo (VAR), mas ainda assim polêmico. Mas o Cruz-Maltino precisa passar por cima dos problemas passados porque já tem desafio nesta quarta-feira. O Atlético-MG, fora de casa. O site do LANCE! vai transmitir a partida em tempo real.

Algumas frases marcaram a entrevista coletiva do técnico vascaíno: “Mais uma vez o VAR fez a diferença contra o Vasco da Gama!”. “Talvez estivéssemos num G6, G7 e G8”. Só que também foram vistas constatações sobre a equipe em meio às críticas à arbitragem:

– Tivemos chances de colocar a bola para dentro. Não podemos só reclamar do VAR. Tivemos chances – citou o treinador.

O Vasco reclama, de fato, de interpretações que teriam lhe prejudicado. De todo modo, o time não vence há dois jogos, dando margem para quem está na zona de rebaixamento se aproximar. A partida contra o Galo, válida pela 21ª rodada (anterior à 22ª, do fatídico jogo contra o Corinthians, disputado no último fim de semana), vai deixar o Cruz-Maltino com o mesmo número de jogos dos principais concorrentes.

Concorrentes na disputa que Luxemburgo costuma admitir: contra o rebaixamento. Mas o treinador também deixou no ar a ambição.

– Temos a convicção de que temos uma equipe com condições de disputar alguma coisa (a mais) – avaliou o treinador.

Seja para não ser rebaixado ou para “alguma coisa a mais”, o Vasco terá que enfrentar “tudo e todos”, como a frase que o torcedor vascaíno tão bem conhece. As próprias limitações, as dificuldades impostas pelos rivais e o que, por ventura, aparecer de mais controverso da arbitragem.

