Apenados que não utilizavam corretamente tornozeleira eletrônica são recapturados

(Foto:Reprodução)-Equipamentos com defeito e endereços errados são principais falhas

O Grupo de Monitoramento e Recaptura (GMR) da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) recebeu do Núcleo Gestor de Monitoração Eletrônica (NGME) a informação de que oito apenados que estavam em situação de monitoramento eletrônico não estavam cumprindo a Ordem Judicial e uso correto das tornozeleiras.

Após quatro dias de buscas aos apenados que estavam transgredindo as normas de utilização do dispositivo eletrônico de monitoramento, foram feitas duas recapturas. Outros cinco se deslocaram até o NGME da Susipe para reparos dos aparelhos (um dos apenados estava usando a tornozeleira eletrônica há um ano com defeito). O oitavo apenado consta como morto.

Foram verificadas várias falhas no monitoramento eletrônico dos apenados, especialmente em relação ao endereço deles, segundo a Susipe. “Com muita experiência policial está sendo possível encontrar todos, mesmo se os monitorados não informarem corretamente ou não atualizarem os endereços, dificultando a operação. Com o GMR realizamos o serviço no local e quase sempre com bons resultados, serviço este que vai contribuir muito para segurança pública e diminuição da criminalidade na sociedade”, destacou o coronel Vicente Neto, comandante do Comando de Operações Penitenciárias (COPE), da Susipe, que integra o GMR.

As ações do Grupo de Monitoramento e Recaptura começaram no último dia 23 com a Operação “Monitora”, com viés educativo para alertar os apenados sob monitoramento eletrônico sobre a importância de uso correto da tornozeleira eletrônica. “Se comprovado que houve a intenção de evasão, eles são imediatamente recolhidos em uma central de triagem e o juiz da causa é informado. Dependendo do caso, os apenados são orientados. Em outras ocasiões, quando não são encontrados nas residências, os familiares são orientados para que eles compareçam ao NGME e o resultado está sendo satisfatório”, afirmou o diretor do NGME, Robervaldo Araújo.

Por:Redação Integrada

