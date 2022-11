Palmeiras bate América em noite de festa do 11º Brasileiro

Palmeiras conquistou seu 11º Brasileiro da história Foto:| Cesar Greco/Palmeiras.

Verdão foi campeão na rodada passada, mas só nesta quarta-feira (9) pôde levantar a taça de campeão do Campeonato Brasileiro de 2022

O Palmeiras fez valer sua força como mandante no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (9). Mesmo depois de sair perdendo com um gol de Benítez, virou a partida após Gustavo Scarpa e Murilo anotarem para os donos da casa. Campeão brasileiro, o time alviverde chega aos 81 pontos e bate seu próprio recorde de pontuação no Brasileiro.

Com a derrota, o América-MG estaciona nos 52 pontos, fica na sétima colocação, mas mantém boas chances de garantir a vaga para a Libertadores do ano que vem.

O Palmeiras fecha sua participação no Brasileiro no domingo (13), às 16h (de Brasília), contra o Inter, no Beira-Rio.

No mesmo dia e horário, o América-MG recebe o Atlético-GO, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

