Contrabando de ouro da Amazônia foi descoberto com apreensão em Manaus

Operações da Polícia Federal apreenderam e bloquearam quase R$ 6 bilhões de suspeitos de enviar ouro para Europa e EUA – (Foto:Divulgação)

A operação Emboabas da Polícia Federal, deflagrada nesta quarta-feira (20) em Manaus, desmantelou uma série de operações ilegais de mineração.

Além disso, o objetivo principal da ação era de interromper o contrabando de ouro para Europa e Estados Unidos.

Segundo informações da PF, o valor total dos bens apreendidos ultrapassa a marca dos 5,7 bilhões de reais.

Entre os presos, está o brasileiro Brubeyk Nascimento. Outro alvo das operações foi Werner Rydl, milionário austríaco naturalizado brasileiro, acusado de fornecer o ouro para contrabando. No entanto, Rydl não foi preso, sendo alvo apenas de mandado de busca e apreensão.

As investigações começaram em janeiro de 2020, após a apreensão de 35kg de ouro no aeroporto de Manaus.

Na época, dois norte-americanos, Frank Giannuzzi e Steven Bellino, juntamente com Nascimento, tentavam embarcar para Nova York com o ouro. O metal, alegaram, era resultado de joias derretidas e respaldado por documentos fraudulentos para garantir sua origem.

A perícia da Polícia Federal, porém, identificou que a origem real do ouro era proveniente de garimpo ilegal, especificamente da região do Tapajós, no Pará.

De acordo com a PF, a rede criminosa adquiria o ouro de terras indígenas e leitos de rios por meio do uso de dragas, e utilizando fraudes, declarava que o ouro era fruto de minerações legalmente constituídas.

Com o fim das operações, a PF afirma que continuará a investigar os envolvidos e desmontar redes criminosas associadas.

As informações recolhidas servirão para a realização de novas operações e possíveis prisões, reafirmando o compromisso da PF em interromper a mineração e contrabando de ouro ilegais.

Polícia Federal investiga e toma medidas DRÁSTICAS contra o tráfico de ouro na região Amazônica

No último dia 20, uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal resultou na prisão de Brubeyk do Nascimento, um personagem-chave no esquema de extração e exportação ilegal de ouro proveniente de garimpos ilícitos nas terras indígenas no Brasil.

As investigações iniciaram em 2020, quando Nascimento foi preso no aeroporto internacional de Manaus, tentando embarcar uma carga de ouro com destino aos Estados Unidos. Esse ouro, segundo as autoridades, vinha de garimpos ilegais situados em território indígena.

preso operacao pf am

Brubeyk do Nascimento. Imagem: g1

Quem é Brubeyk do Nascimento?

Brubeyk do Nascimento, engenheiro mecânico de origem goiana, era até então uma figura desconhecida para o grande público. No entanto, para a Polícia Federal, seu nome figurava nos registros desde a prisão em 2020, quando tentava transportar 35 quilos de ouro de origem suspeita para os Estados Unidos, ao lado dos norte-americanos Frank Gianuzzi e Steven Bellino.

De acordo com a perícia da PF, a origem do minério era o garimpo ilegal da região de Tapajós, no Pará. As investigações revelaram que Nascimento era membro de uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro e na exportação ilícita de ouro extraído ilegalmente de reservas indígenas e unidades de conservação federal.

O elo com Werner Rydl

Ao longo das investigações, surgiu a conexão entre Nascimento e o bilionário austro-brasileiro Werner Rydl. Rydl, que foi alvo de um mandado de busca e apreensão, mas não detido, é acusado de intermediar a remessa do ouro dos garimpos ilegais na Amazônia para a Europa. Segundo as autoridades, Rydl possui mais de R$ 20 bilhões em barras de ouro escondidas em um paraíso fiscal criado por ele para burlar as autoridades.

As ações de Nascimento e Rydl fazem parte de um esquema ilegal que, segundo a PF, movimentou cerca de R$ 5,7 bilhões nos últimos anos, com a exportação de ouro extraído ilegalmente da Terra Yanomami, nos estados de Amazonas e Roraima, e na Venezuela, para a Europa e Estados Unidos.

Desdobramentos da investigação da polícia

Nas ações conjuntas, denominadas operações Emboaba, Lupi e Eldorado, foram cumpridos 20 mandados de prisão preventiva e 61 de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, em cidades como Manaus, Anápolis, Uberlândia, entre outras. Foi deferida ainda a ordem de sequestro de bens no montante total de mais de R$ 5,7 bilhões.

Segundo a PF, tanto Nascimento quanto Rydl responderão pelos crimes de usurpação de bens da União, organização criminosa, lavagem de dinheiro, extração ilegal do ouro, contrabando, falsidade ideológica, receptação qualificada e outros tipos penais.

Fonte: Extra Classe e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2023/07:20:00

