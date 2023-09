Duas chapas disputam eleição do SINJOR

Evandro Corrêa, representando a Chapa “Renova Sinjor” e Vito Gemaque, que comanda a Chapa “Sempre na Luta”. (Foto>Demax Silva / DOL)

A chapa “Renova Sinjor’ e “Sempre Na luta’ tiveram suas candidaturas homologadas

Comissão Eleitoral homologa chapas para eleições do Sinjor

A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor-Pa) homologou, nesta quarta-feira (20) as chapas e candidaturas avulsas que concorrerão à eleição da nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comissão de Ética e Liberdade de Expressão para o triênio 2023-2026.

A decisão de homologação e a formalização da ata resultante do processo de análise da documentação das candidaturas ocorreram durante uma reunião realizada na sede do Sinjor-Pa nesta quarta, com a presença dos representantes das chapas e das candidaturas avulsas.

Vale ressaltar que durante a análise das fichas de qualificação e documentação dos inscritos, foram identificadas algumas pendências que necessitavam de regularização. Isso exigiu um prazo adicional para garantir que todos os requisitos estatutários fossem atendidos.

A equipe do DOL acompanhou a reunião e conversou com os dois candidatos a cadeira mais alta do sindicato: Evandro Corrêa, representando a Chapa “Renova Sinjor” e Vito Gemaque, que comanda a Chapa “Sempre na Luta”.

EVANDRO CORRÊA

“Hoje é mais um passo do processo eleitoral, a homologação das chapas, duas chapas inscritas, e a partir de hoje começa o processo de impugnação das chapas. Hoje são duas chapas inscritas, a ‘Renova Sinjor’, que é a nossa chapa de oposição, e a chapa da situação, que todos nós sabemos é berço do Psol (Partido Socialismo e Liberdade), o sindicato é hoje um partido político, não é um sindicato. A partir de agora começa a contar três dias para o prazo de impugnação”, comentou o candidato.

Esperamos que tudo aconteça dentro do previsto e que a eleição realmente ocorra no dia 20 (de outubro). Já solicitamos, até para manter a paridade e um processo eleitoral justo, já pedimos a intercessão do Ministério Público do Trabalho, para poder acompanhar toda a eleição a partir de hoje até o resultado final. Mas nada impede que possa ocorrer uma medida judicial, mas isso nós não podemos falar agora”, explicou.

Vito Gemaque

“A nossa gestão pegou um sindicato quebrado, um sindicato sucateado no meio da pandemia. Nós conseguimos, com muita luta, um reajuste de 13% para a categoria. Conseguimos junto ao às empresas, com muita cobrança, a vacinação dos jornalistas. Nossa proposta é primeiro aumentar nosso piso salarial e expandir o sindicato para o interior. A nossa ideia é continuar com a união tanto entre os jornalistas, quanto também com os colegas radialistas, gráficos, pessoas da comunicação do estado do Pará”, disse o atual presidente do sindicato

Fonte: DOL/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2023/07:20:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

VEJA ABAIXO CANDIDATURAS À DIRETORIA EXECUTIVA

CHAPA “RENOVA SINJOR”

Presidente: Evandro Corrêa

Vice-presidente: Douglas Dinelly

Secretário-geral: Adonai do Socorro

1ª Tesoureira: Ivone Lourinho

2° Tesoureiro: Luiz Cláudio Oliveira

Secretário do Interior: Mário Quadros

Secretário de Mobilização e Formação Sindical: Pedro Paulo Blanco

Secretário de Sindicalização, Registro e Fiscalização do Exercício Profissional: Márcio Rodrigues

1º Suplente: Carlos Alberto Rauda Pimentel

2° Suplente: Fernando Araújo

3° Suplente: Cleiton Palmeira

Delegada Junto ao Conselho de Representantes da Fenaj: Nazaré Sarmento

Delegado Suplente: William Silva

Diretoria Regional do Tapajós

Presidente: Jean Carlos Mesquita

Diretor Assistente: Edson Queiroz

Diretor Assistente: Reginaldo Balieiro

CHAPA “SEMPRE NA LUTA”

Presidente: Vito Gemaque

Vice-presidente: Simone Romero

Secretário-geral: Helena Saria

1ª Tesoureira: Carolina Pombo

2ª Tesoureira: Geisianne da Silva Dias

Secretária do Interior: Karina Pinto

Secretário de Mobilização e Formação Sindical: Anderson Araújo

Secretário de Sindicalização, Registro e Fiscalização do Exercício Profissional: Jaime Ferreira da Costa

1° Suplente: Alexandre Lins

2ª Suplente: Eliete Ramos

3ª Suplente: Elma Barbosa

Delegado Junto ao Conselho da Fenaj: Max Costa

Delegado Suplente: Eraldo Paulino

Diretoria Regional do Tapajós:

Presidente: Antônio Edinei da Silva

Diretora assistente: Rafaelly Magaly Nascimento

Diretor assistente: Elias Castro Soledade

Candidaturas ao Conselho Fiscal:

Aguinaldo Ferreira

Nielson Bargas

Sara Portal

Ticiane Rodrigues

Elias Serejo

Curtir isso: Curtir Carregando...